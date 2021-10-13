السلطات الصحية تواصل حملة التطعيم بجرعة ثالثة من اللقاح المضاد لكورونا

يواصل المغرب إطلاق حملته للجرعة الثالثة من لقاح كورونا لتعزيز جهاز المناعة لدى مواطنيه ضد الفيروس.

موقع تابناك الإخباري_وقالت الوزارة في بيان حول كيفيات وإجراءات التطعيم بالجرعة الثالثة، إن العملية تخص في المرحلة الأولى الأشخاص الذين تلقوا الجرعتين الأوليين لمدة 6 أشهر على الأقل، مشيرة إلى أن هذا القرار اتخذ على أساس توصيات اللجنة العلمية الوطنية والتوصيات العلمية الدولية.

وقالت الوزارة إن هؤلاء الأشخاص سيتلقون على هواتفهم رسالة نصية تعلن أنهم مؤهلون للجرعة الثالثة، مشيرة إلى أن إعطاء الجرعة الثالثة سيتم في مراكز التطعيم دون شرط الإقامة.

وكان المغرب اطلق قبل أسبوع، حملة التطعيم بالجرعة الثالثة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا.