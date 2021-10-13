توقيع مذكرتي تفاهم بين التعاون الخليجي ووزارتي خارجية كازاخستان وأوزبكستان

وقعت الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي اليوم الثلاثاء، على مذكرتي تفاهم مع وزارتي خارجية كازاخستان وأوزبكستان، لإجراء المشاورات السياسية والتعاون المشترك بين الجانبين.

موقع تابناك الإخباري_وتنص مذكرات التفاهم على أن يجري الجانبان مشاورات منتظمة بينهما برئاسة الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ووزير خارجية كازاخستان، ووزير خارجية أوزباكستان أو من ينوب عنهما.

وتنص على أن يسعى الجانبان لعقد اجتماعات تشاورية منتظمة بين ترويكا مجلس التعاون (وزير خارجية دولة الرئاسة في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وبمشاركة دولة الرئاسة القادمة لمجلس التعاون والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية)، ووزير خارجية كازاخستان، ووزير خارجية أوزبكستان، وعقد اجتماعات تشاورية لكبار المسؤولين بين الجانبين.

كما تنص المذكرة على تشكيل فرق عمل أو خبراء لمناقشة أي مواضيع يتفق عليها الجانبان في إطار الحوار والاهتمام المشترك.