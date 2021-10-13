لاجئون يعبرون عن رفضهم لـ"اتفاقية الإطار" بين واشنطن والأونروا خلال وقفة في غزة

أعرب لاجئون فلسطينيون في قطاع غزة، عن رفضهم لاتفاقية "إطار العمل" الموقّعة بين وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" والولايات المتحدة الأمريكية.

موقع تابناك الإخباري_جاء ذلك خلال وقفة، نظّمتها لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية، أمام المقر الرئيسي لـ"أونروا"، بمدينة غزة اليوم الثلاثاء.

ورفع المشاركون في الوقفة، لافتة كبيرة أمام مقر الوكالة الأمُمية، كُتب عليها "يسقط اتفاق إطار التعاون بين الولايات المتحدة وأونروا".

من جهته، قال عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين محمود خلف، "هذه الوقفة رسالة للمفوّض العام للأونروا، المتواجد في قطاع غزة، لرفضنا التوقيع على الاتفاقية بين الوكالة وواشنطن".

وأضاف، على هامش مشاركته في الوقفة، "لن نسمح بأن تنتقل المسؤولية عن قضية اللاجئين إلى الدول المضيفة لهم".

وتابع قائلا إن "اتفاقية الإطار تحمل مخاطر كبيرة، على قضية اللاجئين الفلسطينيين، ومستقبلهم".