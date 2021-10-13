نريد فتح فصل سياسي جديد في الداخل وفي علاقاتنا مع المنطقة والعالم

قال القائم بأعمال وزير خارجية حكومة طالبان بالوكالة أمير خان متقي إن أفغانستان لا تريد التدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة "ونتوقع من الآخرين عدم التدخل في شؤوننا الداخلية".

موقع تابناك الإخباري_ وقال متحدثا خلال فعالية في الدوحة: "نريد فتح فصل سياسي جديد من الحكم الرشيد في الداخل وفي علاقاتنا مع المنطقة والعالم".

وأضاف متقي: "نحترم بالكامل المصالح والتطلعات المشروعة للدول الأخرى"، مشيرا إلى أن التدخل الأجنبي في أفغانستان كان سببا لعدم الاستقرار والحرب التي طال أمدها.

وأضاف أنه "لولا التدخل الأجنبي والوصفات المفروضة لكنا نحن الأفغان أمة مسالمة وكنا سنحقق السلام والاستقرار في الوقت المناسب".

ويحاول القائم بأعمال وزير خارجية طالبان دفع العالم نحو الانفتاح على حكومة الحركة، فيما من المقرر عقد اجتماع مع وفد الحركة وممثلي الدول الأوروبية في قطر اليوم.

كما أجرى الوفد خلال اليومين الماضيين محادثات مع المسؤولين الأمريكيين بهدف جذب المساعدات الإنسانية إلى أفغانستان.

وبالإضافة إلى لقاءات الدوحة، تستضيف العاصمة الإيطالية روما اليوم قمة مجموعة العشرين التي تركز على أفغانستان. وقال رئيس الوزراء في الحكومة الإيطالية ماريو دراجي إن زعماء أكبر 20 اقتصادا في العالم يجب أن يقدموا أهدافهم المشتركة لمنع وقوع كارثة إنسانية في أفغانستان.



