سيول تتبرع بلقاحات أسترازينيكا إلى فيتنام وتايلاند

أعلنت الخارجية الكورية الجنوبية، اليوم الثلاثاء، إنه سيتم التبرع بلقاحات أسترازينيكا ضد فيروس كورونا المستجد إلى فيتنام وتايلاند، حيث تمتلك البلاد جرعات كافية لتلقيح شعبها حتى تساعد الدول الأخرى.

موقع تابناك الإخباري_وأوضحت الوزارة أنه من المقرر أن ترسل كوريا الجنوبية 1.1 مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا إلى فيتنام و470 ألف جرعة منه إلى تايلاند في وقت لاحق من اليوم وستصل اللقاحات إليهما يوم الأربعاء.

وأضافت أن "الحكومة قررت التبرع باللقاحات إلى الشريكين التجاريين الرئيسيين في جنوب شرق آسيا للمساعدة في حماية المواطنين الكوريين الجنوبيين المقيمين في البلدين المذكورين وأيضا السكان المحليين، وسط تلقيح معظم السكان في البلاد.

يذكر أن الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أفادت بأن حوالي 40 مليون شخص أو 77.9% من سكان البلاد تلقوا الجرعات الأولى من لقاح كورونا حتى يوم الثلاثاء، بينما تم تطعيم 60% منهم بالكامل.