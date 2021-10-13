سوق الزيتون بخانيونس جنوب غزة .. معلم أثري وحركة تجارية

في سوق خانيونس المركزي جنوبي قطاع غزة، يفترش الباعة والتجار على شكل صفوف متقابلة أجود أنواع ثمار وزيت الزيتون، بغرض بيعها وكسب رزقهم في ظل موسم زيتون منخفض مقارنة بالأعوام السابقة حسب إعلان وزارة الزراعة بغزة.

موقع تابناك الإخباري_ومنذ بداية موسم جني الزيتون نهاية أيلول/سبتمبر وحتى نهاية تشرين الاول/نوفمبر، يفتح سوق خانيونس المركزي وسط المدينة أبوابه، لبيع ثمار وزيت الزيتون بشتى أنواعه.

ويقول التاجر حمد محمد أبو جزر إن أسعار الزيتون هذا العام تتراوح بين 15 شيكلاً وتصل إلى 25 شيكلًا، لأنواع الشملاني والسري والكي 18وأنواعاً أخرى.

ويضيف أن تكلفة عبوة الزيت بسعة 16 لتر تتراوح بين 470 شيكلاً فيما تصل بعض الأنواع إلى 500 شيكل لنفس السعة.

ويعرض التجار والباعة بضاعتهم من ثمار الزيتون، مع الصباح الباكر ثم يأتي المشترين من مناطق مختلفة في القطاع بسبب جودة المنتج الذي يعرضه سوق خانيونس المركزي.

وذكر أبو جزر أنه يعمل في سوق خانيونس المركزي منذ ما يقارب 35 عامًا، فيما تم إقامة هذا السوق منذ نحو خمسة عقود، مكتسبا بذلك خبرة طويلة وكبيرة في معرفة أصناف الزيتون والزيت بجودتها العالية، أو تلك المخلوطة أو المغشوشة أو الرديئة.