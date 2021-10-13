أنهار جديدة من الحمم البركانية تتدفق من بركان "كمبر فيجا" في جزيرة "لا بالما"

أدّى الانهيار الجزئي لمخروط بركان "كمبر فيجا"، إلى ظهور تيارات حمم بركانية جديدة حملت معها أحجاراً ضخمة إلى المحيط، مما أدى إلى تدفق أنهار جديدة من الحمم البركانية على المنحدرات في جزيرة "لا بالما".

موقع تابناك الإخباري_ووثقت عدسات الكاميرا مشاهد مهيبة للحمم البركانية المتدفقة من بركان "كمبر فيجا" الثائر منذ ثلاثة أسابيع في جزيرة لابالما إحدى جزر الكناري الإسبانية.

وتدحرجت كتل من الحمم البركانية الكبيرة بحجم مباني مكونة من ثلاثة طوابق أسفل أحد التلال بعد 21 هزة زلزالية هزت الجزيرة.

وحتى الآن، دمّر البركان ما يقرب من 1200 مبنى واجتاحت الحمم البركانية أكثر من 1200 فدان.

وجرى إجلاء 6 آلاف من سكان الجزيرة البالغ عددهم 83 ألفا من منازلهم. كما أنتج البركان أيضا سحبا من الغازات السامة والتي قد تغذي البرق في المنطقة.