زعيم كوريا الشمالية: تطوير قدراتنا العسكرية لا يستهدف كوريا الجنوبية

أكد زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، أن تطوير القدرات الدفاعية في بلاده لا يستهدف جارته الجنوبية، لافتًا إلى أنه لا يوجد سبب للاعتقاد بأن الولايات المتحدة ليست معادية لبيونغ يانغ.

موقع تابناك الإخباري_وقال جونغ أون، في كلمة خلال حضوره إفتتاح معرض دفاعي في بلاده، اليوم الثلاثاء إن "كوريا الجنوبية ليست مستهدفة بتطوير قدراتنا المسلحة.. نحن لا نعزز دفاعنا الوطني عن النفس لاستهداف كوريا الجنوبية”.

واستنكر ما وصفه بـ"سيطرة الولايات المتحدة على التغييرات في الوضع العسكري والسياسي حول شبه الجزيرة الكورية”، قائلاً إن “الولايات المتحدة تثير العديد من المخاطر المحتملة في المنطقة.. ما يزيد من الحاجة الملحة إلى زيادة تقوية أنفسنا”.

وكانت كوريا الشمالية، أعلنت مطلع الشهر الجاري، عن أجراء تجربة على صاروخ مضاد للطائرات، ولكن لم يتم ذكر أي تفاصيل بشان التجربة.

وأعلنت كوريا الشمالية أنها أجرت تجربة إطلاق صاروخ فرط صوتي من طراز “هواسونغ – 8”.

وقام خبراء أكاديمية العلوم الدفاعية الكورية الشمالية بفحص نظام التحكم في ملاحة الصاروخ، وقدرته على المناورة، والخواص الديناميكية الهوائية للرأس المدمرة المركبة عليه؛ بالإضافة إلى ما أطلق عليه اصطلاح “أمبولة وقود”، التي تم عرضها لأول مرة في كوريا الشمالية.

وكانت أعلنت السلطات في كوريا الشمالية، الأسبوع الماضي، استعادة جميع خطوط الاتصال مع كوريا الجنوبية.