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لافروف: حلف الناتو يسعى لإعادة نشر قواته في مناطق أخرى بعد مغادرة أفغانستان

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، أن حلف شمال الأطلسي "الناتو" يسعى بعد مغادرة أفغانستان إلى إعادة نشر قواته في آسيا، إضافة إلى إرسال اللاجئين إلى المنطقة.
رمز الخبر: ۵۸۵۰۹
تأريخ النشر: 12 October 2021

موقع تابناك الإخباري_ وقال لافروف خلال اجتماع وزراء خارجية الدول المشاركة في مؤتمر التفاعل وبناء الثقة في آسيا، "إننا نرى محاولات تسخين الوضع، وتقويض آليات التفاعل القائمة بين الدول، إن الهياكل الضيقة والكتل العسكرية التي تم إنشاؤها بمنطق الحرب الباردة وسياسة الاحتواء تساهم بدورها في ذلك".

وأضاف لافروف: "يمكن في هذا الصدد الإشارة إلى سعي حلف شمال الأطلسي بعد أفغانستان إلى إعادة نشر القوات في مناطق أخرى، سواء في كانت وسط أو جنوب أو جنوب شرق آسيا، وفي نفس الوقت إرسال أعداد كبيرة من المهاجرين الأفغان إلى هذه المناطق".

وتشهد العلاقات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي خلال الآونة الأخيرة، توترًا بسبب تعزيز تواجد الحلف العسكري بالقرب من الحدود الروسية، الأمر الذي تعتبره موسكو خرقا للوثيقة الأساسية للعلاقات مع الحلف.

كما أدت الخلافات السياسية بشأن أوكرانيا وانضمام شبه جزيرة القرم إلى روسيا، إلى توقف الاجتماعات بين روسيا والحلف بصيغة مجلس "روسيا - الناتو" بشكل شبه تام.

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