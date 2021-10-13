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"أونروا" تبدأ بإصلاح 1200 منزل متضرر من العدوان الأخير على غزة

أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، اليوم الثلاثاء، البدء بعملية إصلاح مئات المنازل التي تضررت بشكل بليغ، خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة.
رمز الخبر: ۵۸۵۰۸
تأريخ النشر: 12 October 2021

موقع تابناك لإخباري_جاء ذلك على لسان المفوض العام للوكالة فيليب لازاريني، خلال مؤتمر عقده أمام أحد المنازل المتضررة، بمخيم الشاطئ للاجئين الفلسطينيين، غربي مدينة غزة اليوم الثلاثاء.

وقال لازاريني، إن الأولوية لـ"إصلاح 1200 منزل، لعائلات فلسطينية لاجئة، من الذين لم يتمكّنوا من العودة لمساكنهم بسبب الدمار الذي لحق بها".

وأضاف، "هناك 7 آلاف عائلة أيضا، سيتم التعامل معها وتقديم المساعدات في حال توفير الدعم الكامل".

وأوضح لازاريني أن الوكالة بحاجة لـ"20 مليون دولار أمريكي، للتعامل مع احتياجات القطاع"، فيما يتعلق بإصلاح المنازل المدمّرة.

ومن جانب آخر، ذكر لازاريني أن "أونروا" لا تملك السيولة النقدية "التي تمكّنها من دفع رواتب نحو 28 ألف موظف، يعملون في مقراتها، خلال شهري نوفمبر/ تشرين ثاني، وديسمبر/ كانون أول، المقبلَين".

وأعرب عن قلقه من "استمرار العجز في ميزانية أونروا"، الأمر الذي يعرّض استمرارية تقديم الخدمات لـ"الخطر". لكنّه عبّر عن تفاؤله من إمكانية "التغلّب على هذه الأزمة وذلك بالتعاون مع الدول الأعضاء"، على حدّ قوله.

وأردف قائلاً: "يجب أن يكون هناك تمويل مستدام لأونروا، للتغلب على المشاكل، إذ أن كافة الخدمات معرضة للخطر في حال لم نجد هذا التمويل". وحول الاتفاقية الثنائية بين "أونروا" وواشنطن، نفى لازاريني وجود أي "اشتراطات سياسية، أو اتفاق يمكن أن يؤثر على تفويض أونروا، أو يتعارض مع القيم التي تلتزم بها الوكالة".

ولمدة 11 يومًا، شنّ الاحتلال الإسرائيلي عدوانًا على قطاع غزة، انتهى بوقف لإطلاق النار في 21 مايو/ أيار الماضي.

وتسبب العدوان بتدمير 1335 منشأة سكنية بشكل كامل أو بليغ، فيما لحق الضرر المتوسط والجزئي بحوالي 12 ألفا و886 منزلا، بحسب المكتب الإعلامي الحكومي بغزة.

ومطلع أبريل/ نيسان الماضي، أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إعادة الدعم المالي لنشاطات "أونروا" والمقدر بـ 150 مليون دولار، ضمن اتفاقية "إطار عمل" مع الوكالة، وذلك بعد سنوات من وقفه بقرار من الرئيس السابق دونالد ترامب في أغسطس/ آب 2018.

 

         

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