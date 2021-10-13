النص الأصلي
صفحه نخست » السیاسة
۴۴مشاهدات
‍ پ
السيسي للأوروبيين:

عليكم تفهم حقيقة ما يحدث بمصر ولا نحتاج لأحد يقول لنا ما هي حقوق الإنسان

طالب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأوروبيين بتفهم حقيقة ما يحدث في مصر مؤكداً أن بلاده تسعى للخير والتقدم.
رمز الخبر: ۵۸۵۰۷
تأريخ النشر: 12 October 2021

موقع تابناك الإخباري_وتساءل السيسي خلال كلمته في مؤتمر قمة تجمع فيشغراد مع مصر في المجر اليوم الثلاثاء، إذا كانت الدول الأوروبية مهتمة ومستعدة للتعاون مع مصر، لتوفير حقوق الإنسان، كما تساءل أيضا عن استعداد أوروبا لنقل جزء من صناعتها في مصر.

وأضاف "نحن قيادة تحترم شعبها وتحبه وتسعى من أجل تقدمه، ولا نحتاج لأحد ليقول لنا ما هي حقوق الإنسان لديكم؟ ومن منظور حقوق الإنسان، رفضنا المزايدة على استضافة اللاجئين ونتعامل معهم كضيوف".

وأوضح السيسي: "تحدثت اليوم في موضوعات كثيرة، مثل الهجرة غير الشرعية، والإرهاب، وغيرها من القضايا"، متسائلا: "مستعدين كأصدقاء أوروبيين ودول مهتمة بحقوق الإنسان توفروا لنا ده؟ مستعدين توفرولنا توأمة مع جامعاتكم الأوروبية المتقدمة تبقى موجودة مع جامعات مصرية، عشان نقدم تعليم كويس يناسب متطلبات العصر؟".

وقال: "أنا مسؤول عن 100 مليون مصري والحفاظ عليهم وهذا أمر ليس باليسير في حين أن دولة مثل المجر فيها 10 ملايين مواطن وهولندا فيها 40 مليون مواطن، مؤكدا أن 65% من شعب مصر من الشباب ولديه أمل ورغبة في الحياة، والدولة المصرية أطلقت مبادرة "حياة كريمة" لتحسين الحياة لـ 60 مليون مواطن في الريف المصري، بكل ما تعنيه الكلمة وما تحمله".

وعن كورونا، أوضح السيسي أن "الجائحة أثبتت أن البشرية مثلما تتشارك في الأخوة الإنسانية، فهي عُرضة للتشارك في التحديات مهما تفاوتت مستويات تقدمها، ما يفرض على المجتمع الدولي تضافر جهوده وتعزيز التعاون بين شتى الدول"، مضيفاً أن مصر حرصت على توطين صناعة اللقاحات، ليست فقط لتلبية احتياجات مواطنيها، ولكن أيضا للتصدير إلى القارة الإفريقية، في محاولة لرأب الفجوة بين الدول النامية والدول المتقدمة في اللقاحات".

وذكر الرئيس المصري أن ملف الهجرة غير الشرعية كعنوان يعكس شكلا من أشكال حقوق الإنسان المفقودة في منطقتنا وليس فقط من منظور التعبير عن الرأي والممارسة السياسية، مشيراً إلى أن هناك أيضا حقوقا كثيرة جداً لم تتوفر في المنطقة، ومتسائلا: هل الدول الأوروبية مستعدة لتحسين أوضاع البلاد السياسية والاقتصادية والثقافية للوصول إلى مقاربة مختلفة لفهم حقوق الإنسان؟

وأكد السيسي أنه لم يخرج مركب هجرة غير شرعية من مصر، وكانت كافة الهجرات من الدول الإفريقية والدول التي تعاني مشاكل عدم الاستقرار، ونسميهم في مصر ضيوفا وليسوا لاجئين.

 

         

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
مفوضية الانتخابات تحذف جميع النتائج الاولية المنشورة على موقعها دون معرفة الأسباب
تجمع العلماء المسلمين يدعو إلى تنحية القاضي طارق البيطار وإقالة حاكم مصرف لبنان
اندلاع حريق بمقبرة الرحمة في القدس المحتلة
أزمة اقتصادية حادة أدت إلى ارتفاع أسعار السلع وتزايد نسبة البطالة
تفجير جديد يهز مدينة الباب شرقي حلب واقتصار الاضرار على الماديات
المجلس الاعلى للدفاع تداول في طلب الاذن بملاحقة اللواء صليبا
مفوضية الانتخابات: النتائج النهائية للانتخابات ستعلن بعد حسم الطعون
أهالي الموقوفين في قضية انفجار مرفأ بيروت يتظاهرون للمطالبة بالإفراج عن أبنائهم
ولي عهد الفجيرة يستقبل عددًا من سفراء دول أمريكا الوسطى
الصحة العالمية تدعو إلى تكثيف الجهود لمكافحة قضية التغير المناخي
مجلس الوزراء يتابع البحث في الملابسات المحيطة بالتحقيق في انفجار المرفأ بجلسة تعقد الأربعاء
رئيس كتلة النهج النيابية يكشف حقائق حول نتائج الانتخابات النيابية
أهالي البقاع يشكرون السيد نصرالله على جهوده في تأمين مازوت التدفئة لهم
تحالف الفتح يرفض نتائج الانتخابات النيابية الاولية ويصفها بـ"غير الشفافية"
صيادو الجنوب يشكرون السيد نصرالله على مبادرته
الاطار التنسيقي للقوى السياسية يعلن الطعن في نتائج الانتخابات وعدم القبول بها: سنتخذ جميع الاجراءات لمنع التلاعب باصوات الناخبين
وزير خارجية العراق: بغداد تؤكد على نبذ الإرهاب والتطرف وتسعى لتنفيذ اتفاق باريس لتغير المناخ
التيار الصدري يتصدر نتائج الانتخابات والحلبوسي والمالكي في المرتبة الثانية والثالثة تباعا
جماهير التيار الصدري تحتفل في ساحة التحرير وسط بغداد
عشرات الآلاف من المتظاهرين في أول مسيرة بيئية كبرى في بروكسل منذ بداية الجائحة
الملك يوافق على تعديل وزاري لحكومة بشر الخصاونة
قتلى وجرحى في عملية إغارة على مواقع سعودية في محور جيزان
كباشي ورئيس بعثة يونيتامس القضايا العالقة بين شركاء الحكم وقضية شرق السودان
بالصور:رئيس الوزراء يتفقد مشافي جنين ويفتتح مستشفى ابن سينا التخصصي
اللجنة الأمنية العليا للانتخابات: خطة تأمين العملية الانتخابية لم تشهد أية مظاهر مسلحة
تفجير جديد يهز مدينة الباب شرقي حلب واقتصار الاضرار على الماديات
الأمم المتحدة في بيان عن الانتخابات النيابية: نؤكد دعمنا الكامل لحكومة العراق وشعبه
بعد ثبوت تلاعب بالأصوات .. قوى أساسية تطعن بنتائج الانتخابات وتصيب السيد الصدر في كتلته
أخنوش في أول اجتماع وزاري للحكومة: سنكون أداة لتوفير العيش الكريم لكافة المغاربة
لن نسمح باذلال ابناء العراق وعلى المقاومين الاستعداد لمرحلة حساسة تحتاج منا الحكمة والمراقبة الدقيقة