جاويش أوغلو: نخطط لزيارة جماعية لوزراء خارجية دول عدة إلى كابول

قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، إنهم يخططون لعقد زيارة جماعية لوزراء خارجية عدة دول إلى العاصمة الأفغانية كابول.

موقع تابناك الإخباري_وأشار أوغلو في مؤتمر صحفي مع نظيره الإندونيسي ريتنو مرصود في مقر وزارة الخارجية التركية بالعاصمة أنقرة اليوم الثلاثاء، إلى أنهم يتابعون الأوضاع في أفغانستان عن كثب، وأنهم سينتهون من مخطط الزيارة في الأيام المقبلة.

وأوضح أنه بحث موضوع الزيارة الجماعية لوزراء الخارجية إلى كابل مع نظيره الإندونيسي على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك. ولفت الى أنّ فكرة الزيارة لاقت ترحيبا من قبل نظرائه في الدول الصديقة والشقيقة.

كما كشف جاويش أوغلو عن رغبتهم في عقد اجتماع لمجموعة ميكتا (المكسيك-إندونيسيا-كوريا الجنوبية-تركيا-أستراليا) على مستوى القادة في إندونيسيا، بالتزامن مع قمة مجموعة العشرين التي تترأس جاكرتا دورتها القادمة بعد إيطاليا.

كما تطرق الوزير التركي إلى مبادرة "آسيا من جديد" التركية قائلاً :" لتحقيق النجاح في مبادرتنا، نحن نرى إندونيسيا من أهم شركائنا. وفي إطار هذه المبادرة علاقاتنا ستتطور أكثر".

وأضاف: "سنعمل على مواصلة تعاوننا وتطوير علاقاتنا، لأننا فاعلون إقليميا وأصحاب نوايا حسنة".