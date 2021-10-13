العميد سريع يكشف تفاصيل عملية "فجر الانتصار" في مأرب

كشف المتحدث بإسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع عن تفاصيل عملية عسكرية واسعة في محافظة مأرب بعنوان "فجر الانتصار" مع تقديمه مشاهد نوعية توثق العملية.

موقع تابناك الإخباري_وقال العميد سريع، خلال مؤتمر صحافي للكشف عن عملية "فجر الانتصار" اليوم الثلاثاء، أنها "إستهدفت تحرير مناطق جديدة في محافظة مأرب ودحر الغزاة وأذنابهم من الخونة والعملاء والمرتزقة.

وتحدث سريع عن مهاجمة قوى التحالف السعودي من عدة مسارات قبل أن تتفرع المسارات الرئيسية الى عدة مسارات فرعية أخرى، حيث تساقطت العشرات من المواقع التي إتخذها عناصر التحالف ممن نجوا من المعركة".

وأضاف: "سمحت قواتنا وبموجب التوجيهات السابقة للمرتزقة بالفرار من المعركة، وإقتضت التوجيهات بعدم اطلاق النار على كل مرتزق وخائن وعميل بعد أن يبادر الى ترك القتال ويفر تاركا موقعه، ومن يبادر بترك موقعه فإن قواتنا المسلحة تتوقف عن إطلاق النار عليه وتمنحه فرصة للنجاة وهذا التوجيه مستمر حتى يومنا هذا، ومن يقرر أن يحافظ على حياته وأن يترك موقعه مع اقتراب قواتنا فستسمح له قواتنا بالفرار والمغادرة حتى لو كان يحمل سلاحه الشخصي".

وأكمل العميد سريع: "من يقاتلون في صف تحالف العدوان بإمكانهم الفرار من المعركة بأسلحتهم الشخصية فقط وستمنحهم قواتنا فرصة إضافية للنجاة كما فعلت من قبل وتفعل ذلك اليوم

وإستطرد قائلا: "استمرت قواتنا في التقدم وتكبيد العدو خسائر كبيرة وتم تحرير مساحة اجمالية تصل الى 600 كم مربع مع انتهاء العملية".

وأكد أن "أبرز نتائج عملية فجر الانتصار هو تحرير المساحة الجغرافية بين المنطقة المحررة في عملية البأس الشديد وصولاً الى مشارف مدينة مارب عاصمة محافظة مارب، وأن القوات المسلحة أصبحت اليوم على مشارف مدينة مارب من عدة جهات، لافتا الى أن القوات المسلحة تتواجد حاليا في سد مارب من جهته الشمالية".

وتابع سريع: "القوات المسلحة عقدت العزم على تحرير كافة أراضي الجمهورية وفرض السيادة الوطنية وتحقيق الحرية والاستقلال، فقد شن تحالف العدوان 948 غارة جوية منها غارات استهدفت منازل المواطنين والطرقات العامة، وتم إسقاط 6 طائرات تجسسية مقاتلة منها أمريكية الصنع كما وتم اسقاط 11 طائرة تجسسية خلال العملية". كما وساهمت عمليات الدفاع الجوي في إرباك العدو وإحباط الكثير من عملياته الجوية وتم تنفيذ أكثر من 518 عملية تصدي وإجبار على المغادرة، ونقول انه لن يستمر هذا الطيران في انتهاك الأجواء والسيادة".

*العميد سريع: القوة الصاروخية نفذت 68 عملية استهدفت تجمعات ومعسكرات العدو داخل وخارج اليمن

أكد المتحدث بإسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أن "القوة الصاروخية نفذت 68 عملية استهدفت تجمعات ومراكز وقواعد ومعسكرات العدو داخل وخارج اليمن".

وأكد العميد سريع أنه تم تنفيذ 49 عملية منفذة داخلي و19 عملية منفذة خارجيا، وسلاح الجو المسير نفذ 245 عملية داخل وخارج اليمن، سلاح الجو المسير نفذ 170 عملية خارج اليمن، وسلاح الجو المسير نفذ 75 عملية داخل اليمن".

أضاف: "تم تدمير واعطاب واحراق ما يقارب 300 مدرعة وآلية وناقلة جند إضافة الى 850 أسلحة و4 مخازن أسلحة، ووقع ما يقارب 5650 من مرتزقة العدو ما بين قتيل ومصاب وأسير، وبلغ عدد القتلى 1300 والمصابون 4320 والأسرى 30

وتوجه العميد سريع لأهالي مارب وقبائلها بالقول: "لا تنجروا الى معركة السعودي والاماراتي فهي معركة أعداء اليمن وكونوا مع بلدكم مع شعبكم مع وطنكم مع أنفسكم".

*العميد سريع: سنواصل مشوارنا في التصدي للحرب على بلدنا

أكد المتحدث بإسم القوات المسلحة اليمنية يحيى سريع على أن "القوات المسلحة ستعمل على تأمين الجميع بما في ذلك المرتزقة الذين تركوا القتال في صفوف العدو والتزموا منازلهم بغض النظر عن دورهم خلال المرحلة السابقة"

وقال العميد سريع ، "نحن امام مرحلة جديدة نتطلع فيها لأن ينخرط كل أبناء اليمن في معركة تحرير بلدهم وصناعة مستقبلهم بالاستقلال بالحرية وليس بالوصاية والتبعية".

أضاف: "القوات المسلحة تحذر كافة قادة المرتزقة في مدينة مارب وفي غيرها من أية محاولات عبثية للتحريض والتخريب، فمأرب ليست محافظة سعودية أو مقاطعة بريطانية أو ولاية أمريكية بل مارب يمانية يمنية بقبائلها الاصيلة وابنائها الأحرار".

وتوجه سريع الى التحالف السعودي بالقول: "معركتنا ضدكم مستمرة ما دمتم تحتلون أجزاء عزيزة من بلدنا، ومعركتنا مستمرة بل ومتصاعدة ما دمتم تحاصرون هذا الشعب وتعتدون عليه".

وشدد قائلا: "سنحرر كل بلدنا ونستعيد كل المناطق التي أحتلها تحالف العدوان، سنضمن لبلدنا أن يكون حراً مستقلاً لا يخضع لأي إحتلال ولا يخضع لأي وصاية، وسنواصل مشوارنا في التصدي للعدوان على بلدنا وفي نصرة أمتنا في قضاياها الكبرى وسيكون شعبنا حراً كريماً عزيزاً".