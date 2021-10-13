النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۴۳مشاهدات
‍ پ

وقفة دعم وإسناد للأسرى المضربين عن الطعام في الخليل

نظّمت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، والقوى الوطنية، ولجان أهالي الأسرى، على دوار ابن رشد وسط مدينة الخليل، وقفة شعبية دعمًا للأسرى المضربين عن الطعام، ورفضًا لسياسة القمع والتنكيل التي يتعرضون لها في سجون الاحتلال، تحت عنوان "89 يومًا من المعاناة لننتصر للأمعاء الخاوية .. لننتصر للمظلومين".
رمز الخبر: ۵۸۵۰۲
تأريخ النشر: 12 October 2021

موقع تابناك الإخباري_ورفع المشاركون الاعلام الفلسطينية، وصور الأسرى المضربين عن الطعام، ولافتات كتب عليها "لا للاعتقال الاداري .. ولا للإهمال الطبي .. والحرية للأسرى الابطال.. ونعم لتلبية مطالب الأسرى"، ورددوا هتافات نصرة للأسرى ومطالبة بإطلاق سراحهم، وأخرى تندد بممارسات الاحتلال ضد الحركة الأسيرة.

وأوضح مدير هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ابراهيم نجاجرة، ان الوقفة تأتي في ظل تردي الأوضاع الصحية للأسرى المضربين عن الطعام، واكد انه يجب على كل قطاعات شعبنا التحرك الجدي لإنقاذ الاسرى ورفع معاناتهم بالإفراج عنهم، وشدد على أهمية ان يكون هناك مردود ايجابي من قبل المؤسسات الدولية والحقوقية للضغط على سلطات الاحتلال من اجل الاستجابة لمطالب الاسرى المضربين عن الطعام وتحديد سقف للإفراج عنهم، وان يحصلوا على جواب جوهري بخصوص الاعتقال الإداري المسلط كالسيف على رقاب كافة أبناء شعبنا.

من جانبه، أشار المنسق الاعلامي لنادي الأسير، أمجد النجار، الى أن الحركة الأسيرة تستعد لخوض معركة بكوادرها النضالية الذين أمضوا فترة طويلة بالسجون للرد على إجراءات الاحتلال القمعية والتنكيلية، وطالب كافة القوى الوطنية ومؤسسات العالم الحقوقية بالتدخل لإنقاذ حياة الأسرى المضربين.

كما عبّر متحدثون آخرون وأهالي الأسرى عن مخاوفهم على حياة ابنائهم داخل السجون، مطالبين المجتمع والمؤسسات الحقوقية المحلية والدولية بالعمل على انقاذ حياتهم والإفراج عنهم.

وبحسب نادي الأسير، فقد شرع الأسير خليل أبو عرام، المعتقل منذ عام 2002 ومحكوم بالسجن لسبع مؤبدات، بإضراب إسنادي للأسرى الإداريين المضربين عن الطعام يوم أمس، ومن المتوقع أن تنضمّ مجموعة أخرى من الأسرى للإضراب، دعمًا للمعتقلين الستة الذين يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام، احتجاجاً على اعتقالهم الإداري، وأقدمهم كايد الفسفوس المضرب منذ 89 يومًا، ومقداد القواسمة منذ 82 يومًا، وعلاء الأعرج منذ 65 يومًا، وهشام أبو هواش منذ 56 يومًا، ورايق بشارات منذ 51 يومًا، إضافة إلى شادي أبو عكر المضرب منذ 48 يومًا.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
مفوضية الانتخابات تحذف جميع النتائج الاولية المنشورة على موقعها دون معرفة الأسباب
تجمع العلماء المسلمين يدعو إلى تنحية القاضي طارق البيطار وإقالة حاكم مصرف لبنان
اندلاع حريق بمقبرة الرحمة في القدس المحتلة
أزمة اقتصادية حادة أدت إلى ارتفاع أسعار السلع وتزايد نسبة البطالة
تفجير جديد يهز مدينة الباب شرقي حلب واقتصار الاضرار على الماديات
المجلس الاعلى للدفاع تداول في طلب الاذن بملاحقة اللواء صليبا
مفوضية الانتخابات: النتائج النهائية للانتخابات ستعلن بعد حسم الطعون
أهالي الموقوفين في قضية انفجار مرفأ بيروت يتظاهرون للمطالبة بالإفراج عن أبنائهم
ولي عهد الفجيرة يستقبل عددًا من سفراء دول أمريكا الوسطى
الصحة العالمية تدعو إلى تكثيف الجهود لمكافحة قضية التغير المناخي
مجلس الوزراء يتابع البحث في الملابسات المحيطة بالتحقيق في انفجار المرفأ بجلسة تعقد الأربعاء
رئيس كتلة النهج النيابية يكشف حقائق حول نتائج الانتخابات النيابية
أهالي البقاع يشكرون السيد نصرالله على جهوده في تأمين مازوت التدفئة لهم
تحالف الفتح يرفض نتائج الانتخابات النيابية الاولية ويصفها بـ"غير الشفافية"
صيادو الجنوب يشكرون السيد نصرالله على مبادرته
الاطار التنسيقي للقوى السياسية يعلن الطعن في نتائج الانتخابات وعدم القبول بها: سنتخذ جميع الاجراءات لمنع التلاعب باصوات الناخبين
وزير خارجية العراق: بغداد تؤكد على نبذ الإرهاب والتطرف وتسعى لتنفيذ اتفاق باريس لتغير المناخ
التيار الصدري يتصدر نتائج الانتخابات والحلبوسي والمالكي في المرتبة الثانية والثالثة تباعا
جماهير التيار الصدري تحتفل في ساحة التحرير وسط بغداد
عشرات الآلاف من المتظاهرين في أول مسيرة بيئية كبرى في بروكسل منذ بداية الجائحة
الملك يوافق على تعديل وزاري لحكومة بشر الخصاونة
قتلى وجرحى في عملية إغارة على مواقع سعودية في محور جيزان
كباشي ورئيس بعثة يونيتامس القضايا العالقة بين شركاء الحكم وقضية شرق السودان
اللجنة الأمنية العليا للانتخابات: خطة تأمين العملية الانتخابية لم تشهد أية مظاهر مسلحة
تفجير جديد يهز مدينة الباب شرقي حلب واقتصار الاضرار على الماديات
بالصور:رئيس الوزراء يتفقد مشافي جنين ويفتتح مستشفى ابن سينا التخصصي
الأمم المتحدة في بيان عن الانتخابات النيابية: نؤكد دعمنا الكامل لحكومة العراق وشعبه
بعد ثبوت تلاعب بالأصوات .. قوى أساسية تطعن بنتائج الانتخابات وتصيب السيد الصدر في كتلته
أخنوش في أول اجتماع وزاري للحكومة: سنكون أداة لتوفير العيش الكريم لكافة المغاربة
لن نسمح باذلال ابناء العراق وعلى المقاومين الاستعداد لمرحلة حساسة تحتاج منا الحكمة والمراقبة الدقيقة