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دمشق تدين قرار الاتحاد الأوروبي بتمديد الإجراءات القسرية التي تستهدف مركز الدراسات والبحوث العلمية

أدانت سوريا بشدة القرار الجائر للاتحاد الأوروبي بتمديد الإجراءات القسرية اللامشروعة التي تستهدف مركز الدراسات والبحوث العلمية وبعض العاملين فيه.
رمز الخبر: ۵۸۵۰۱
تأريخ النشر: 12 October 2021

موقع تابناك الإخباري_أدانت سوريا بشدة القرار الجائر للاتحاد الأوروبي بتمديد الإجراءات القسرية اللامشروعة التي تستهدف مركز الدراسات والبحوث العلمية وبعض العاملين فيه.

وقال مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين: تدين سوريا بشدة القرار الجائر للاتحاد الأوروبي بتمديد الإجراءات القسرية اللامشروعة التي تستهدف مركز الدراسات والبحوث العلمية وبعض العاملين فيه.

وأضاف المصدر أن هذه الإجراءات تأتي في سياق الاستهداف الممنهج لسوريا وهي تفتقر لأدنى درجات الموضوعية والصدقية وخاصة بعد الأكاذيب التي تطلقها الدول المعادية لسورية ومحاولاتها المستمرة تسييس عمل منظمة حظر انتشار الأسلحة الكيميائية.

وقال إن سوريا تؤكد مجدداً أن المحاولات اليائسة للاستمرار باستهدافها مآلها الفشل الذريع وتظهر حالة الانفصال عن الواقع وهي لن تزيد سوريا إلا إصراراً على للدفاع عن سيادتها ومصالحها ومنع أي تدخل بشؤونها.

ولفت المصدر إلى أن مؤسسة الاتحاد الأوروبي التي ارتضت لنفسها أن تكون أداة لتنفيذ سياسات أعداء سوريا تثبت مجدداً فقدانها الحد الأدنى من استقلالية القرار وهي غير مؤهلة للاضطلاع بأي دور إيجابي على الساحة الدولية.

وكان مجلس الاتحاد الأوروبي قد أعلن يوم امس الاثنين، تمديد نظام العقوبات على كيانات وأشخاص زعم انها على صلة بانتشار واستخدام الأسلحة الكيماوية، سنة إضافية تنتهي في الـ 16 من تشرين الأول 2022.

وتستهدف الإجراءات حظر السفر إلى الاتحاد الأوروبي وتجميد الأصول للأفراد والكيانات المستهدفة، وهم 15 شخصًا وكيانَين.

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