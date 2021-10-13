النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۴۸مشاهدات
‍ پ

الرئيس السيسي أمام مؤتمر التنوع البيولوجي: العالم يمر بمرحلة دقيقة

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء، أن العالم يعيش اليوم مرحلة دقيقة تتطلب بذل جهود حثيثة، للتكاتف لمواجهة التحديات الجسام، التي زادت من حدتها جائحة كورونا، في وقت لا يزال فيه التعامل جاريا مع آثارها السلبية على مختلف المستويات.
رمز الخبر: ۵۸۴۹۷
تأريخ النشر: 12 October 2021

موقع تابناك الإخباري_وأعرب الرئيس السيسي في كلمة ألقاها، عبر تقنية (الفيديو كونفرانس) أمام مؤتمر الأمم المتحدة لحماية التنوع البيولوجي بالصين، عن شكره لجمهورية الصين على حرصها على عقد هذه الدورة من المؤتمر، رغم كل التحديات التي باتت تواجه العمل متعدد الأطراف على أثر تداعيات جائحة كورونا.

وقال الرئيس المصري إن "تقرير التقييم العالمي الأخير لحالة التنوع البيولوجي، الصادر عن المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات التنوع البيولوجي؛ دق ناقوس الخطر إزاء التدهور السريع الذي يشهده التنوع البيولوجي في السنوات الأخيرة، والذي أصبح ينذر بكارثة عالمية؛ ما لم تعزز دول العالم أجمع من جهودها لتغيير أنماط الاستهلاك والإنتاج وجعلها أكبر استدامة وأكثر وعيا بأهمية الحافظ على التنوع البيولوجي وسلامة الانظمة الحيوية لمستقبلنا على هذا الكوكب"، وفق بيان لمكتبه الاعلامي.

وأكد السيسي أن مصر "عملت، بجهد دؤوب، منذ مؤتمر أطراف شرم الشيخ في عام 2018، على إطلاق مرحلة جديدة للعمل الجماعي؛ لصياغة إطار عالمي للتنوع البيولوجي لما بعد 2020، ووضع أهداف قابلة للتحقيق مدعومة بأليات واضحة للتنفيذ."

ولفت إلى أن بلاده استطاعت، خلال رئاستها للمؤتمر، رغم التحديات التي مثلتها جائحة كورونا خلال العامين الماضيين، تحقيق إنجازات ملموسة على هذا الصعيد، معربا عن أمله في أن تشهد الفترة القادمة؛ تنفيذا فعالا لتلك الأهداف؛ يعوض ما لم يتم تحقيقه خلال السنوات العشر الماضية.

وأضاف أن "مصر سارعت في عام 2018 لطرح مبادرة طموحة بين مختلف جوانب العمل البيئي؛ لتحقيق التناغم والتكامل بين جهود الحفاظ على التنوع البيولوجي ومواجهة تغير المناخ وتداعياته السلبية، ووقف تدهور التربة وتصحر الأراضي؛ إيمانا منها بما لهذه الجهود مجتمعة من أثر إيجابي على صحة الإنسان وعلى تحقيقه التنمية الاقتصادية الشاملة."

وقال السيسي "إن مصر إذ تشرف بتسليم رئاسة المؤتمر إلى جمهورية الصين الشعبية الصديقة؛ فإنها واثقة من قدرة الجانب الصيني على مواصلة هذا العمل المهم الذي تطمح إليه شعوبنا لحماية التنوع البيولوجي والنظم الحيوية علي كوكبنا".

وأعرب عن تطلعه نحو مواصلة العمل مع الصين، خلال العامين القادمين، لتحقيق هذا الهدف، متمنيا للجانب الصيني "النجاح والتوفيق في تحقيق أهداف الاتفاقية وصيانة الأمانة التي نحملها للأجيال القادمة".


         

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
مفوضية الانتخابات تحذف جميع النتائج الاولية المنشورة على موقعها دون معرفة الأسباب
تجمع العلماء المسلمين يدعو إلى تنحية القاضي طارق البيطار وإقالة حاكم مصرف لبنان
اندلاع حريق بمقبرة الرحمة في القدس المحتلة
أزمة اقتصادية حادة أدت إلى ارتفاع أسعار السلع وتزايد نسبة البطالة
تفجير جديد يهز مدينة الباب شرقي حلب واقتصار الاضرار على الماديات
المجلس الاعلى للدفاع تداول في طلب الاذن بملاحقة اللواء صليبا
مفوضية الانتخابات: النتائج النهائية للانتخابات ستعلن بعد حسم الطعون
أهالي الموقوفين في قضية انفجار مرفأ بيروت يتظاهرون للمطالبة بالإفراج عن أبنائهم
ولي عهد الفجيرة يستقبل عددًا من سفراء دول أمريكا الوسطى
الصحة العالمية تدعو إلى تكثيف الجهود لمكافحة قضية التغير المناخي
مجلس الوزراء يتابع البحث في الملابسات المحيطة بالتحقيق في انفجار المرفأ بجلسة تعقد الأربعاء
رئيس كتلة النهج النيابية يكشف حقائق حول نتائج الانتخابات النيابية
أهالي البقاع يشكرون السيد نصرالله على جهوده في تأمين مازوت التدفئة لهم
تحالف الفتح يرفض نتائج الانتخابات النيابية الاولية ويصفها بـ"غير الشفافية"
صيادو الجنوب يشكرون السيد نصرالله على مبادرته
الاطار التنسيقي للقوى السياسية يعلن الطعن في نتائج الانتخابات وعدم القبول بها: سنتخذ جميع الاجراءات لمنع التلاعب باصوات الناخبين
وزير خارجية العراق: بغداد تؤكد على نبذ الإرهاب والتطرف وتسعى لتنفيذ اتفاق باريس لتغير المناخ
التيار الصدري يتصدر نتائج الانتخابات والحلبوسي والمالكي في المرتبة الثانية والثالثة تباعا
جماهير التيار الصدري تحتفل في ساحة التحرير وسط بغداد
عشرات الآلاف من المتظاهرين في أول مسيرة بيئية كبرى في بروكسل منذ بداية الجائحة
الملك يوافق على تعديل وزاري لحكومة بشر الخصاونة
قتلى وجرحى في عملية إغارة على مواقع سعودية في محور جيزان
كباشي ورئيس بعثة يونيتامس القضايا العالقة بين شركاء الحكم وقضية شرق السودان
اللجنة الأمنية العليا للانتخابات: خطة تأمين العملية الانتخابية لم تشهد أية مظاهر مسلحة
تفجير جديد يهز مدينة الباب شرقي حلب واقتصار الاضرار على الماديات
بالصور:رئيس الوزراء يتفقد مشافي جنين ويفتتح مستشفى ابن سينا التخصصي
الأمم المتحدة في بيان عن الانتخابات النيابية: نؤكد دعمنا الكامل لحكومة العراق وشعبه
بعد ثبوت تلاعب بالأصوات .. قوى أساسية تطعن بنتائج الانتخابات وتصيب السيد الصدر في كتلته
أخنوش في أول اجتماع وزاري للحكومة: سنكون أداة لتوفير العيش الكريم لكافة المغاربة
لن نسمح باذلال ابناء العراق وعلى المقاومين الاستعداد لمرحلة حساسة تحتاج منا الحكمة والمراقبة الدقيقة