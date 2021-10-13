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الكاظمي يهنئ الفائزين بالانتخابات والقوى المشكلة للبرلمان المقبل

هنأ رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، النواب الفائزين في الانتخابات والقوى المشكلة للمجلس المقبل.
رمز الخبر: ۵۸۴۸۹
تأريخ النشر: 12 October 2021

موقع تابناك الإخباري_وقال الكاظمي في تغريدة له على حسابه في توتير "أقدم التهنئة الخالصة لكل الأخوات والأخوة النواب الفائزين في الانتخابات، كما أهنئ القوى السياسية التي ستشكل مجلس النواب المقبل، الذي نتمنى أن يكون مجلس عمل وبناء ودعم للدولة".

ووفق اخر احصائية للنتائج الأولية التي أعلنتها مفوضية الانتخابات خلال التصويتين الخاص والعام حتى الساعة، فإن الكتلة الحاصلة على اعلى عدد مقاعد في البرلمان هي الكتلة الصدرية بواقع 73 مقعدا، تليها كتلة تقدم بـ (38) مقعدا.

وجاءت كتلة دولة القانون في المرتبة الثالثة بحصولها على 37 مقعدا في البرلمان.

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