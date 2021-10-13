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كباشي ورئيس بعثة يونيتامس القضايا العالقة بين شركاء الحكم وقضية شرق السودان

بحث عضو مجلس السيادة السوداني شمس الدين كباشي مع ممثل الأمين العام للأمم المتحدة، رئيس البعثة الأممية المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان (يونيتامس) فولكر بيترس، القضايا العالقة بين شركاء الحكم وقضية شرق السودان إلى جانب موضوع صناعة الدستور.
رمز الخبر: ۵۸۴۸۶
تأريخ النشر: 12 October 2021

موقع تابناك الإخباري_إلتقى عضو مجلس السيادة الفريق أول ركن شمس الدين كباشي بمكتبه بالقصر الجمهوري اليوم، ممثل الأمين العام للأمم المتحدة، رئيس البعثة الأممية المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان (يونيتامس) فولكر بيترس.

وتطرق اللقاء إلى جملة من قضايا الإنتقال، في مقدمتها القضايا العالقة بين شركاء الحكم وقضية شرق السودان إلى جانب موضوع صناعة الدستور، وفق بيان رسمي.

ودعا بيترس في تصريح صحفي عقب اللقاء، إلى "ضرورة محافظة السودانيين على الشراكة القائمة بين المكون العسكري والمكون المدني وتنظيمات الكفاح المسلح الموقعة على السلام".

وناشد الأطراف إلى "خفض حالة التصعيد، والتركيز على القضايا المهمة خلال المرحلة المتبقية من عمر الفترة الإنتقالية."

وأكد رئيس بعثة يونيتامس على ضرورة عودة الأطراف إلى مائدة الحوار، مشيراً إلى ضرورة الإتفاق على خارطة طريق بشأن القضايا الاستراتيجية للمرحلة المقبلة.

وبشأن قضية شرق السودان، أكد بيترس استعداد الأمم المتحدة للمساهمة في حلها من خلال تقديم الدعم الاقتصادي والتنموي للاقليم وقال انه عانى من التهميش منذ فترة طويلة.

واشار إلى ضرورة إيجاد معالجة عاجلة تلبي مطالب الشرق من خلال التوصل الى حل مستدام عبر حوار شامل يضم جميع أصحاب المصلحة، داعياً إلى تجنب الأعمال التي من شأنها إلحاق الضرر بالاقتصاد الوطني.

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