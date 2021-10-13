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الاطار التنسيقي للقوى السياسية يعلن الطعن في نتائج الانتخابات وعدم القبول بها: سنتخذ جميع الاجراءات لمنع التلاعب باصوات الناخبين

اعلن الاطار التنسيقي الذي يضم مجموعة من القوى السياسية في العراق الطعن في نتائج للانتخابات وعدم القبول بها.
رمز الخبر: ۵۸۴۸۵
تأريخ النشر: 12 October 2021

موقع تابناك الإخباري_وأوضح الاطار في بيان له منتصف ليل الاثنين ان إعلانه الطعن جاء بعد تقديمه "جميع الملاحظات الفنية الى مفوضية الانتخابات التي تعهدت المفوضية بمعالجة جميع تلك الاشكالات بخطوات عملية، ولكنها لم تلتزم بجميع ماتم الاعلان عنه من قبلها من اجراءات قانونية".

واكمل بيان الاطار التنسيقي: بناء على كل ذلك نعلن طعننا بما اعلن من نتائج وعدم قبولنا بها وسنتخذ جميع الاجراءات المتاحة لمنع التلاعب باصوات الناخبين.

وكانت مفوضية الانتخابات قد أعلنت مساء الاثنين نتائج الانتخابات التي جرت في اليومين الماضيين في العراق.

وفيما يلي نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم
حرصاً من الاطار التنسيقي على المسار الديمقراطي وصدقيته ولتحقيق موجبات الانتخابات المبكرة التي دعت اليها المرجعية الدينية والتي اكدت على ان تكون حرة امنة ونزيهة ومن اجل تجاوز الشكوك والاشكالات الكبيرة التي رافقت انتخابات ٢٠١٨ وادت الى انسداد سياسي تطور الى احداث مؤسفة عام ٢٠١٩ ومن اجل دعم العملية الديمقراطية ونزاهة الانتخابات قدمنا جميع الملاحظات الفنية الى مفوضية الانتخابات وقد تعهدت المفوضية بمعالجة جميع تلك الاشكالات بخطوات عملية، ولكنها لم تلتزم بجميع ماتم الاعلان عنه من قبلها من اجراءات قانونية وبناء على ذلك .. نعلن طعننا بما اعلن من نتائج وعدم قبولنا بها وسنتخذ جميع الاجراءات المتاحة لمنع التلاعب باصوات الناخبين.

الاطار التنسيقي
١١-١٠-٢٠٢١

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