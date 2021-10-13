أخنوش في أول اجتماع وزاري للحكومة: سنكون أداة لتوفير العيش الكريم لكافة المغاربة

أكد رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، عزم حكومته أن تكون أداة لتوفير العيش الكريم لكافة المغاربة.

موقع تابناك الإخباري_موقف أخنوش، جاء خلال ترؤسه اليوم الإثنين، الاجتماع الأول لمجلس الوزراء، والذي انعقد عبر الفيديو، وخصصت أعماله لمناقشة الخطوط العريضة للبرنامج الحكومي.

وقال إن "الحكومة ستكون في مستوى طموح العاهل المغربي محمد السادس والذي يسعى دوما، إلى تمكين أبناء هذا الوطن من ظروف العيش الكريم، وجعل المغرب في الريادة على المستوى الإقليمي والجهوي والدولي".

وخلال الاجتماع، عبر أخنوش عن اعتزازه وكافة أعضاء الحكومة بثقة الملك محمد السادس وبالتوجيهات التي تضمنها الخِطاب الملكي لمجلسي البرلمان.

وأوضح أن "الخطاب الملكي في افتتاح الدورة التشريعية يضعنا، جميعا، بصورة واضحة، أمام التحديات الخارجية والداخلية التي يواجهها وطننا".

وأشار إلى أن "المسار الجديد، الذي تنخرط فيه الحكومة، بعد الثقة الملكية وثقة المغاربة، يفرض التعاطي مع الانتظارات والآمال المعقودة على هذه الحكومة، بشكل جدي، وواع بدقة المرحلة الحالية والمستقبلي".