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التعايش مع كوفيد بدل صفر كوفيد.. رفع تدابير الإغلاق في سيدني بعد 106 أيام على فرضها

رفعت القيود المفروضة على سكان سيدني، في إطار مكافحة جائحة كوفيد-19 في ساعة مبكرة الإثنين، بعد أربعة أشهر من تدابير إغلاق صارمة في أكبر المدن الأسترالية، وستبقى هناك قيود على التجمعات الكبيرة والحدود الدولية، والمدارس لبضعة أسابيع بعد.
رمز الخبر: ۵۸۴۸۳
تأريخ النشر: 12 October 2021

موقع تابناك الإخباري_وأعلنت السلطات في سيدني الأسترالية الاثنين، رفع القيود المفروضة على المدينة في إطار مكافحة جائحة كوفيد-19.

ومع تراجع حالات الإصابة الجديدة "477 حالة إصابة في ولاية نيو ساوث ويلز"، وتلقي أكثر من 70 % ممن هم فوق 16 عاماً جرعتي اللقاح، تستعيد سيدني حيويتها ونشاطها.

وفتحت عدد من المرافق أبوابها عند الساعة 12,01 بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي، أمام الزبائن المطعمين.

وستكون صالونات تصفيف الشعر من بين الأنشطة التي تفتح أبوابها في وقت لاحق الإثنين، رغم أن العديد منها حُجزت مواعيدها بالكامل لأسابيع قادمة من جانب زبائن بأمس الحاجة لتصفيف شعورهم.

منذ حزيران/ يونيو أغلقت المتاجر والمدارس والصالونات والمكاتب أمام الموظفين غير الأساسيين، فيما فُرضت قيود غير مسبوقة على الحرية الشخصية.

وفرض حظر على كل شيء من الابتعاد لأكثر من خمسة كيلومترات عن المنزل، وزيارة الأسرة، والتبضع في السوبرماركت إلى حضور جنازات.

وستبقى هناك قيود على التجمعات الكبيرة والحدود الدولية، ولن تفتح المدارس بالكامل لبضعة أسابيع بعد.

خلال معظم فترة الوباء، نجحت أستراليا في الحد من الإصابات من خلال إغلاق الحدود وفرض إجراءات عزل، وإجراء فحوص للكشف عن الإصابات وتتبع المخالطين.

لكن المتحورة دلتا وضعت حداً لحلم التوصل إلى "صفر كوفيد"، أقله في أكبر مدينتين، هما ملبورن وسيدني اللتين ترفعان الآن شعار "التعايش مع كوفيد".

وقال رئيس وزراء ولاية نيو ساوث ويلز المعين حديثاً، المحافظ دومينيك بيروتيت "إنه يوم كبير لولايتنا

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