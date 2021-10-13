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مسؤول كتائب حزب الله الامني:

لن نسمح باذلال ابناء العراق وعلى المقاومين الاستعداد لمرحلة حساسة تحتاج منا الحكمة والمراقبة الدقيقة

أعلن المسؤول الامني لكتائب حزب الله ابو علي العسكري ادانته لنتائج الانتخابات داعيا القوى العراقية لعدم السكوت على هذا الأمر.
رمز الخبر: ۵۸۴۸۲
تأريخ النشر: 12 October 2021

موقع تابناك الإخباري_قال في بيان له منتصف ليل الاثنين "ما حصل في الانتخابات التشريعية بواقع الحال يمثل اكبر عملية احتيال والتفاف على الشعب العراقي في التاريخ الحديث، والتي لا تقل سوءا عن الاستفتاءات التي اجراها النظام المقبور".

وأضاف "من منطلق العهد الذي قظعناه لشعبنا وامتنا نقول اننا سنقف بكل حزم واصرار لاعادة الامور الى نصابها الصحيح ولن نسمح لاي كان ان يضطهد او يحاول اذلال ابناء العراق".

واوصى ابو علي العسكري بعدة نقاط، وهي انه "على الاخوة في المقاومة العراقية الاستعداد لمرحلة حساسة تحتاج منا الى الحكمة والمراقبة الدقيقة".

وتابع في بيانه: "الاخوة في الحشد الشعبي هم المستهدفون الاساسيون وقد دفع عربون ذبحهم الى من يريد مقاعد في مجلس النواب، وعليهم ان يحزموا أمرهم وان يستعدوا للدفاع غن كيانهم المقدس" .

وخاطب العسكري ائتلاف الفتح وقوى الدولة والعقد الوطني وحركة حقوق، وبقية التحالفات والمرشيحين الذين اعتبر ان جهودهم سرقت، قائلا "تيقنوا لن يضيع حق وراءه مطالب. فلا تكلوا ولا تملوا ولا تهادنوا وسيكون الظفر حليفكم."

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لن نسمح باذلال ابناء العراق وعلى المقاومين الاستعداد لمرحلة حساسة تحتاج منا الحكمة والمراقبة الدقيقة