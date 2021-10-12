جماهير التيار الصدري تحتفل في ساحة التحرير وسط بغداد

خرج أنصار التيار الصدري في العراق إلى ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد احتفالاً بحصول الكتلة الصدرية على أعلى عدد مقاعد في البرلمان.

موقع تابناك الإخباري_وتجمع المحتفلون حاملين رايات التيار الصدري وعلم جهورية العراق وصوراً لزعيم التيار الصدري مقتى الصدر فضلاً عن صور للمرجع الديني الأعلى في العراق السيد علي السيستاني.

ونشرت وكالة الانباء العراقية أسماء الكتل الحاصلة على أعلى عدد مقاعد في البرلمان وفقا للنتائج الأولية التي أعلنتها مفوضية الانتخابات خلال التصويتين الخاص والعام.

وبحسب تلك النتائج فإن الكتلة الحاصلة على اعلى عدد مقاعد في البرلمان هي الكتلة الصدرية بواقع 73 مقعدا، تليها كتلة تقدم بـ (38) مقعدا، وجاءت كتلة دولة القانون في المرتبة الثالثة بحصولها على 37 مقعدا في البرلمان.

ودعا السيد مقتدى الصدر إلى الاحتفالات بالكتلة الأكبر بلا مظاهر مسلحة ودون إزعاج الأخرين في كلمة القاها اليوم الإثنين بعد صدور نتائج الانتخابات.