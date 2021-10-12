الأمم المتحدة في بيان عن الانتخابات النيابية: نؤكد دعمنا الكامل لحكومة العراق وشعبه

أصدرت منظمة الأمم المتحدة، اليوم الاثنين، بياناً بشأن الانتخابات النيابية، فيما أكدت دعمها الكامل لحكومة العراق وشعبه.

موقع تابناك الإخباري_وقال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، في بيان، إن "الأمين العام يثني على نساء ورجال العراق لتصميمهم على إسماع صوتهم عبر صناديق الاقتراع في 10 تشرين الأول".

ونوه دوجاريك، إلى "الجهود المكثفة التي بذلتها الجهات الانتخابية والأمنية ذات الصلة لضمان إجراء انتخابات برلمانية مبكرة سلمية إلى حد كبير، والتي دعا إليها الشعب العراقي في سعيه للإصلاح والمساءلة وتحقيق مستقبل أفضل".

وأضاف، أن "الأمين العام حث أصحاب الشأن كافة على التحلي بالصبر والاحترام للجدول الزمني الانتخابي بينما تقوم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بجدولة النتائج، لحل أية نزاعات انتخابية قد تنشأ من خلال القنوات القانونية المعمول بها، وإكمال العملية الانتخابية من خلال تشكيل حكومة في أقرب وقت ممكن".

وأكد الأمين العام، أن "الأمم المتحدة تبقى ملتزمة التزاما كاملا بدعم حكومة العراق وشعبه".