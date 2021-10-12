اللجنة الأمنية العليا للانتخابات: خطة تأمين العملية الانتخابية لم تشهد أية مظاهر مسلحة

قال رئيس اللجنة الامنية العليا للانتخابات عبد الامير الشمري ان خطة تأمين العملية الانتخابية لم تشهد أية مظاهر مسلحة، مضيفا ان "خطة تأمين العملية الانتخابية شهدت مرونة عالية".

موقع تابناك الإخباري_اعلن رئيس اللجنة الامنية العليا للانتخابات الفريق الركن عبد الامير الشمري أن "خطة تأمين العملية الانتخابية شهدت مرونة عالية"، مؤكدا "القبض على اكثر من 200 مخالف للعملية الانتخابية".

وتابع الشمري في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين ان "خطة تأمين العملية الانتخابية لم تشهد أية مظاهر مسلحة".

وقال ان "جميع القطعات والوحدات المشتركة في تامين الانتخابات وحدات فعالة على مدار الساعة وتعمل حتى الساعة لحين عودة جميع الصناديق الى مركز المفوضية في بغداد."

واضاف: لدينا تقييم واضح لكل محافظة ودوائرها حيث أعدت خطة مرنة رافقتها ممارسات أمنية بالتنسيق مع الأجهزة الاستخبارية كافة والمواطنين.