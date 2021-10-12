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عشرات الآلاف من المتظاهرين في أول مسيرة بيئية كبرى في بروكسل منذ بداية الجائحة

شارك عشرات الآلاف من المتظاهرين في أول مسيرة بيئية كبرى في بروكسل منذ بداية جائحة كوفيد-19، قبل أسابيع من مؤتمر الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ "كوب 26".
رمز الخبر: ۵۸۴۷۵
تأريخ النشر: 12 October 2021

موقع تابناك الإخباري_وقالت الشرطة إن التقديرات الأولية تشير إلى مشاركة 25 ألف متظاهر على الأقل في مسيرة تمتد على ثلاثة كيلومترات من محطة السكك الحديد الشمالية بالمدينة إلى منتزه سينكانتينير.

من جهتهم، قال المنظمون إن عدد المشاركين بلغ 70 ألفا.

وقالت الناشطة البيئية أنونا دي ويفر "حان الوقت لتغيير شامل عبر خطوات جذرية. يتعلق الأمر ببقاء البشرية".

ودعت حوالى 80 منظمة عضو في "ائتلاف المناخ" إلى الاحتجاج الذي شهد مشاركة سياسيين بلجيكيين.

وقال رئيس "حزب فوروت" الديموقراطي الاجتماعي كونور روسو إن "المناخ قضية اجتماعية اقتصادية. علينا الآن أن ندافع عن المناخ، ولا ينبغي أن يدفع جيلي الفاتورة".

واكتسب الاحتجاج أهمية إضافية بعدما أدت فيضانات مدمرة في تموز (يوليو) إلى مقتل العشرات في بلجيكا.

وكتب على احدى اللافتات "السياسيون يتوفون في أعمار متقدمة، وروزا توفيت بسبب تغيّر المناخ"، في إشارة إلى فتاة جرفها نهر خلال الفيضانات الأخيرة.

وتأتي التظاهرة قبل أسابيع من مؤتمر الأمم المتحدة السادس والعشرون بشأن المناخ "كوب26".

وسيتناول المؤتمر تقديم الحكومات مزيدا من الالتزامات لحصر احترار المناخ بـ1,5 درجة مئوية على النحو المنصوص عليه في اتفاق باريس للمناخ المبرم العام 2015.

 

         

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