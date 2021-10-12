السيد نصرالله يدعو للرد على عرض إيران لحل مشكلة الكهرباء

وقال السيد نصرالله في كلمة متلفزة: "اسمحوا لي لأول مرة أن أثير شبهة أن في مكان ما قد يكون هناك لعبة معينة كما في البنزين والمازوت والمواد الغذائية ودائما عندما يتم الحديث عن خصخصة وبيع بعض أصول الدولة تكون العين على قطاع الكهرباء"، مشيرا إلى أن "هناك خشية أن يكون في مكان ما مطلوب أن ينهار قطاع الكهرباء ويسقط وتبدو الدولة عاجزة للقول لا حل سوى الخصخصة وهذه خشية حقيقية".

وتوجه إلى "بعض القوى والأحزاب السياسية، قائلا: "تصرفوا بمسؤولية وليس بكيدية وهناك من لا يعرف أن معامل كهرباء الدولة تعمل على الفيول وما أحضر من إيران هو مازوت"، معلنا أن "المرحلة الثانية من جلب المازوت ستبدأ في نوفمبر ضمن عنوان التدفئة للعائلات".

وأضاف: "في مسألة المازوت نعتبر أنفسنا ما زلنا في المرحلة الأولى ونعتبر أنها تستمر حتى أكتوبر وأضفنا عنوان الصيادين وقد باشرنا بذلك وقد أضفنا هذه الشريحة إلى الشرائح التي ستباع لهم المادة"، كاشفا "أننا سمعنا كلام أن تشتري الدولة المازوت من إيران ونحن نؤيد ذلك ونحن نضمن لها التسهيلات اللوجيسيتية وننسحب من الأمر".

المصدر: إذاعة "النور"