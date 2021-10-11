سعيد بعد تشكيل الحكومة الجديدة: سنفتح كل الملفات ولن نستثني أحداً

اعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد بعد أداء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية، اليوم الإثنين، إن التحدي الأول سيكون إنقاذ الدولة.

موقع تابناك الإخباري_وجاء تعيين الحكومة الجديدة بعد نحو ثلاثة أشهر من إقالة الحكومة السابقة برئاسة هشام المشيشي وتجميد البرلمان، تمهيداً لإصلاحات سياسية.

وأضاف سعيّد، الذي يتولى صلاحيات واسعة بحكم التدابير الاستثنائية: "سنفتح كل الملفات ولن نستثني أحداً ولا أي ملف ولا فضل لأي أحد على أحد ولا مكان لمن يريدون العبث بالدولة وسيادة الشعب".

واشار إلى أن "البعض نهبوا من أموال الشعب الكثير وحولوا أحلامهم إلى يأس وقد مرت سنوات ثقيلة فيها من الآلام الكثير''.

وقال سعيد، الذي شبه المرحلة بمعركة تحرير وطني: "أنا على يقين أننا سنعبر معاً من اليأس إلى الأمل، ومن الإحباط إلى العمل".

وحذر الرئيس التونسي، "كل من ستسول له نفسه أن يتعدى على الدولة ومؤسساتها وعلى المواطنين وممتلكاتهم''.

واكد سعيد أنه ''سيحبط ما يخططون له''. وتابع "لا مكان لمن يعبث بسيادة الدولة".

واستطرد قائلا "هناك من يدعون إلى العودة إلى ما قبل 25 يوليو باسم الشرعية وباسم قانون وضعوه على المقاس''.

وأكمل الرئيس التونسي: "قيل أنني تأخرت في تشكيل الحكومة وكأن المشكل في الحكومة بعض الدول لديها كتاب دولة وليس حكومة..نحن لسنا تحت وصاية أي كان..تم تشكيل الحكومة بأسرع مما يكون والمرأة في تونس ليست مسحوقا لتجميل المؤسسات."

واردف "لم أرد استباق اللحظة القضية لا تتعلق بحكومة بل بمنظومة ما تزال قائمة إنها معركة تحرير وطني ومن يخوض المعارك يجب أن يعرف الأصدقاء المخلصين و25 لحظة تاريخية بكل المقاييس".

وتابع: "اتخذت القرار وحققت تونس معجزة بعد أن تواصل سقوط الضحايا بفضل الأطباء والقوات العسكرية والمدنية إنها ثورة حقيقية بعد أن كانت الأخبار لا تأتينا إلا بالوفيات وكنت ألاحظ محاولة اقتناص الفرص ممن كانوا يتربصون بالبلاد".

هذا وعرض الرئيس سعيد في كلمته إثر أداء أعضاء الحكومة اليمين الدستورية، صورا لتجاوزات وقعت قبل أشهر داخل مبنى البرلمان المجمّد.