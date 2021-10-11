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قوات الإحتلال تقتحم مقبرة اليوسفية وتنبش رفاة الفلسطينيين

اقتحمت قواتُ الإحتلال الصهيوني المقبرةَ اليوسفيةَ في القدس، ونبشت قبورَ الفلسطينيينَ بينهم شهداءُ عربٌ وفلسطينيون.
رمز الخبر: ۵۸۴۷۰
تأريخ النشر: 11 October 2021

موقع تابناك الإخباري_جرفت آليات تابعة للاحتلال الإسرائيلي، ، أجزاء من المقبرة اليوسفية الملاصقة للمسجد الأقصى من الجهة الشرقية، ما تسبّب باندلاع مواجهات مع عناصر قوات الاحتلال في المكان.

وقال رئيس لجنة رعاية المقابر الإسلامية بالأوقاف الإسلامية في القدس، مصطفى أبو زهرة، إن "قوات الاحتلال جرفت قبرا من مقبرة الشهداء التابعة للمقبرة اليوسفية حيث ظهرت عظام أحد الموتى، وقد قمنا بعد ذلك بإخراج الجرافة التي قامت بتجريف القبر، وترميمه وإعادته إلى ما كان عليه، وأجبرنا الجرافة وقوات الاحتلال على مغادرة المكان".

وتسبّبت عمليات التجريف في ظهور أجزاء من رفات كان في مدفونا في المقبرة، بينهما عظام. وفي هذا الصدد ذكر رئيس لجنة رعاية المقابر بالقدس المحتلة، مصطفى أبو زهرة، إنّ "سلطات الاحتلال قامت بتكسير الجماجم وعظام الموتى المسلمين، سنتوجه للمحاكم مرة أخرى لوقف العمل في المقبرة".

وجاءت عمليات التجريف بعد أن استجابت المحاكم الإسرائيلية لطلب بلدية الاحتلال في القدس، وما تعرف بـ’سلطة الطبيعة’، باستئناف أعمال التجريف في المقبرة، ويشمل القرار كذلك السماح بتحويل قطعة الأرض إلى حديقة عامة من أجل ضمان منع المسلمين من استحداث قبور جديدة فيها، ضمن مساعي تهويد القدس وتغيير تاريخها وجغرافيتها".

وعقب عمليات التجريف التي نفّذها الاحتلال، اجتمع أهال من المدينة في المقبرة، مندّدين بالاعتداءات المستمرّة للاحتلال، لتعتدي عليهم قوات الاحتلال، عقب ذلك.

واعتقلت قوات الاحتلال الشابين قيس شرحة، ونعيم العموري، من منطقة "المصرارة" في المدينة، كما انتشرت قوات الاحتلال، بكثافة في ساحة باب العامود، واعتدت على المقدسيين هناك.

وقالت مصادر في جمعية "الهلال الأحمر"، إن شرطة الاحتلال منعت طواقمها من تقديم الاسعاف الأولي لمصابين في باب العامود.

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