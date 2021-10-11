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السيسي يناقش مع رئيس البرلمان الكوري التعاون الاقتصادي

بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال لقائه في القاهرة امس، رئيس البرلمان الكوري الجنوبي، بارك بيونغ سوك، لمناقشة التعاون الاقتصادي المشترك.
رمز الخبر: ۵۸۴۶۸
تأريخ النشر: 11 October 2021

موقع تابناك الإخباري_استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، امس الاحد، رئيس الجمعية الوطنية الكورية الجنوبية (البرلمان)، بارك بيونغ سوك، في القاهرة، لمناقشة التعاون الاقتصادي المشترك.

وبحسب المتحدث باسم الرئاسة المصرية، السفير بسام راضي، فإن الجانبين بحثا سبل تعزيز أطر التعاون الثنائي المشترك في عدة قطاعات، وسبل استفادة مصر من الخبرات الكورية في الصناعات التكنولوجية، إلى جانب توطين صناعة المركبات الكهربائية وما يتعلق بها من صناعات مغذية، بالإضافة إلى التعاون في مواجهة تداعيات جائحة كورونا.

هذا وجرى تبادل وجهات النظر بشأن أبرز مستجدات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها تطورات الأزمة الليبية، والقضية الفلسطينية، حيث شهد اللقاء توافق الرؤى بشأن مجمل هذه الموضوعات.

وشدد السيسي خلال اللقاء مع المسؤول الكوري الجنوبي، على "دعم مصر الدائم لكافة الآليات التي تضمن أمن واستقرار شبه الجزيرة الكورية".

من جانبه، أشار بارك بيونغ سوك خلال اللقاء، إلى أهمية التعاون المربح للجانبين من خلال التعاون والاستثمار في المجالات المختلفة، داعيا إلى تقديم الدعم لكي تشارك الشركات الكورية الجنوبية في المشاريع المصرية في المجالات الأربعة.

وفي إطار الحديث عن تعاون الجانبين في مجال صناعة الدفاع، أكد بارك أن كوريا الجنوبية تسعى لبناء علاقة تعاونية طويلة الأمد من خلال دعم تدريب المهندسين والخبراء المحليين في مصر، وحث على "تقديم الدعم لكي تشارك شركة كوريا للطاقة المائية والنووية في مشروع بناء محطة الضبعة النووية الذي تقوده روسيا"، لافتا إلى أن "كوريا الجنوبية تتمتع بخبرة في التشغيل الآمن لـ24 مفاعلا نوويا، وفازت بمشروع محطة براكة للطاقة النووية في الإمارات وشغلتها بنجاح".

كما دعا رئيس الجمعية الوطنية الكورية الجنوبية إلى "إيلاء الاهتمام لكي تتمكن شركة "هيونداي روتيم" والهيئة القومية للأنفاق المصرية من التوقيع مبكرا على العقد الرئيسي لتوريد القطارات، وتشارك شركة "سامسونغ" للصناعات الثقيلة في مشروع إنشاء حوض بناء السفن بالقرب من قناة السويس".

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