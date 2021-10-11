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على هامش قمة حركة عدم الانحياز.. وزيرا خارجية روسيا وتركيا يلتقيان في بلغراد

على هامش قمة حركة عدم الانحياز المنعقد في بلغراد، التقى وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، اليوم، نظيره الروسي سيرغي لافروف.
رمز الخبر: ۵۸۴۶۳
تأريخ النشر: 11 October 2021

موقع تابناك الإخباري_التقى وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، اليوم الاثنين، نظيره الروسي سيرغي لافروف، في العاصمة الصربية بلغراد.

وجرى اللقاء على هامش مشاركة الوزيرين في قمة حركة عدم الانحياز، بمناسبة الذكرى السنوية الـ60 لتأسيس الحركة، بحسب تغريدة لأوغلو عبر حسابه على تويتر، الاثنين.

وقال جاويش أوغلو: "تابعنا مع وزير الخارجية الروسي لافروف في بلغراد، القضايا التي ناقشها رؤساؤنا في سوتشي".

ونهاية شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، التقى الرئيسان التركي رجب طيب أردوغان والروسي فلاديمير بوتين في سوتشي، تبادلا خلاله وجهات نظر تفصيلية حول سوريا، وبحثا قضايا أفغانستان وليبيا وقره باغ.

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