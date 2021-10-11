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بمناسبة يوم العامل الزراعي.. بوتين يضع هدفا مهما للقطاع الزراعي الروسي

اعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين في اجتماع مخصص للدعم العلمي والتقني للقطاع الصناعي الزراعي، بأن المنتجين الزراعيين الروس لديهم كل الفرص للريادة في العالم.
رمز الخبر: ۵۸۴۶۲
تأريخ النشر: 11 October 2021

موقع تابناك الإخباري_وأشار الرئيس بوتين إلى أن تركيز الموارد المالية والعلمية وإمكانات الإنتاج، وكذلك الخطط الواضحة لتنفيذ المشاريع سيساهم بفعالية بتجاوز أصعب المشاكل في مجال الأمن الغذائي، كما سيؤدي إلى زيادة إنتاج المنتجات الصديقة للبيئة.

واضاف: "لدى المنتجين الروس كل الفرص لتلبية حاجات السوق المحلية وكذلك بلوغ مراكز قيادية في العالم، وهذا يحدث بالفعل اليوم في عدد من المجالات وهذا لا يتعلق بتصدير المواد الغذائية فقط بل وبالتقنيات الزراعية الحديثة".

ولفت إلى أنه تم جمع محصول جيد في روسيا بالعام 2021، مما يجعل من الممكن تلبية احتياجات البلاد بشكل شبه كامل من المجموعات الغذائية الرئيسية.

كذلك هنأ الرئيس الروسي العاملين في القطاع الزراعي بعيد يوم عمال الزراعة والصناعة التحويلية (يتم احتفاله في الأحد الثاني من شهر أكتوبر).

وقال بوتين: "بفضل العمل الدؤوب والمتفاني إلى حد كبير، حتى في الظروف المناخية الصعبة، تم جمع هذا العام محصول جيد. تم تلبية احتياجات البلاد من جميع المجموعات الغذائية الرئيسية بشكل كامل تقريبا".

ووضع الرئيس الروسي هدفا أمام القطاع الزراعي وهو تزويد المزارعين ببذور محلية بنسبة 75% في غضون 10 سنوات. كما دعا إلى زيادة تسويق التقنيات الزراعية الروسية في السوق العالمية.

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