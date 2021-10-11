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مدبولي ورئيس حكومة هادي يعقدان مباحثات رسمية في القاهرة

عقدت في العاصمة المصرية القاهرة، جلسة مباحثات رسمية مصرية يمنية برئاسة رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي ورئيس الحكومة المنتهية ولايتها معين عبدالملك.
رمز الخبر: ۵۸۴۵۹
تأريخ النشر: 11 October 2021

موقع تابناك الإخباري_وتناولت المباحثات تطورات الأوضاع والمستجدات "وفي مقدمتها المستجدات على الساحة الوطنية والدعم المصري الثابت لليمن وشعبها وحكومتها الشرعية، إضافة الى القضايا التي تهم اليمن ومصر وخصوصا المتصلة بجهود البلدين للحفاظ على سلامة الملاحة الدولية في مضيق باب المندب والبحر الأحمر"، وفق بيان لمكتب عبد الملك.

وتطرقت المباحثات الى "آفاق ومجالات التعاون في مجال الكهرباء والطاقة والنفط والثروات المعدنية والصحة، والنقل والاتصالات وتقنية المعلومات، إضافة الى المزيد من التسهيلات الممكن تقديمها للجالية اليمنية في مصر، وجوانب الدعم الممكن تقديمها من مصر لليمن".

واكد رئيس الوزراء المصري دعم بلاده الكامل ووقوفها الى "جانب اليمن ووحدة وسلامة أراضيه، ورفض بلاده للتدخل الخارجي في اليمن"، وفق بيان لمكتبه الاعلامي.

وأشاد مدبولي بعمق ومتانة العلاقات التاريخية التي تربط مصر واليمن، مؤكداً في هذا الصدد على "ثوابت الموقف المصري تجاه القضية اليمنية".

وقال "مصر ترفض المساس بحرية وأمن الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، وتشدد على ضرورة عدم المساس بهذا الشريان الملاحي الحيوي الذي يؤثر على الأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين".

وشدد مدبولي على ان "مصر تؤمن بأن الحل السياسي هو السبيل الأمثل للأزمة اليمنية، وترفض محاولات فرض الأمر الواقع بالقوة". واكد"حرص مصر على تنسيق الجهود بين الدول المشاطئة للبحر الأحمر وخليج عدن في عملية تأمين الملاحة عبر مضيق باب المندب".

كما أكد رئيس الوزراء المصري خطورة تداعيات الخزان النفطي العائم "صافر"، الذي يشهد تسريبات نفطية على مدار الأعوام الستة الماضية بشكل يهدد البيئة والملاحة البحرية في البحر الأحمر وخليج عدن، مشددا على ضرورة حشد الجهود لمواجهة هذه الكارثة البيئية، معرباً عن استعداد مصر لتقديم كافة سبل الدعم الفني اللازم في هذا الشأن.

بدوره، أشاد عبدالملك بعلاقات التعاون والأخوة التي تربط مصر واليمن، مؤكداً أن اليمنيين "يدينون لمصر بمفهوم الدولة الحديثة، والدعم الذي قدمه دوماً الأشقاء في مصر إلى اليمن وشعبه".

وتطرق إلى ملفات التعاون المقترحة مع مصر في مجالات البترول والغاز والكهرباء والاتصالات، والاستفادة من تجربة مصر الناجحة في تطوير قطاع البريد، بالإضافة إلى مجالات الطاقة والصحة والنقل والبحري والجوي النفط والتعليم وغيرها.

كما أكد رئيس وزراء اليمن في الحكومة المنتهية ولايتها والمدعومة سعوديا، على الأهمية البالغة لإيجاد حل عاجل وسريع لمشكلة خزان صافر.

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