دمار 17 ألف منزل وتضرر 1.76 مليون صيني جراء فيضانات وأمطار غزيرة اجتاحت إقليم شانتشي

موقع تابناك الإخباري_وتفيد التقارير بأن الفيضانات أدت إلى إتلاف 189,973 هكتارا من المحاصيل الزراعية في الإقليم، وانهيار أكثر من 17 ألف منزل. وأجلت السلطات ما إجماليه 120,100 شخص.

من جانبهم، قال خبراء إغاثة بإدارة مكافحة الكوارث فى الإقليم إن نطاق الفيضانات هناك ربما يتجاوز نطاق العواصف المطيرة المدمرة التى تعرض لها إقليم هينان وسط الصين خلال فصل الصيفk وأودت بحياة أكثر من 300 شخص فD أوائل شهر آب/ أغسطس الماضي، وذلك على سبيل المقارنة.

وأضافوا أن سوء أحوال الطقس أصبح يشكل اتجاها سائدا خلال الأعوام الأخيرة، وأن الأمر أصبح يستلزم إجراء تغييرات استراتيجية لمعالجة الحوادث التي تنجم عن ذلك.

من جانبها، أشارت إدارة الأرصاد الجوية الصينية إلى أن شدة غزارة الأمطار المصحوبة بالرعد والبرق تسببت في تعرض جهود الإنقاد في إقليم شانتشي لصعوبات.