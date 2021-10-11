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مفوضية الانتخابات: النسبة الأولية للتصويت العام بلغت 41 بالمئة

اعلنت مفوضية الانتخابات في العراق ان نسبة التصويت الأولية في الاقتراع العام بلغت 41 بالمئة.
رمز الخبر: ۵۸۴۵۷
تأريخ النشر: 11 October 2021

موقع تابناك الإخباري_اكدت مفوضية الانتخابات في العراق، اليوم الاثنين، ان نسبة التصويت الأولية في الاقتراع العام بلغت 41 بالمئة، فيما اشارت الى ان عدد المصوتين للمحطات المستلمة بلغ نحو عشرة ملايين مصوت.

وذكرت المفوضية في بيان لها، أن" نسبة التصويت الأولية في الاقتراع العام بلغت 41 بالمئة".

واضافت أن" عدد المصوتين للمحطات المستلمة بلغ نحو عشرة ملايين مصوت "، مؤكدة ان عدد الشكاوى في التصويت الخاص بلغ 16 اما التصويت العام فبلغ عدد الشكاوى 58".

واوضح المتحدث باسم المفوضية في البيان الذي تلاه اليوم انه "بعد انتهاء العملية الانتخابية للاقتراع العام والخاص لانتخابات مجلس النواب العراقي لعام 2021، تود المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أن تعلن نسب التصويت لهذه الانتخابات".

وتلا المتحدث نسب التصويت لهذه الانتخابات وقال:

أولا، بلغت نسبة التصويت الأولية 41 بالمائة من مجموع المحطات المستلمة والبالغة 94 بالمائة.

ثانيا، بلغ عدد المصوتين للمحطات المستلمة 9,077,779.

ثالثا، بلغ عدد الشكاوى للتصويت الخاص 16 شكوى، فيما بلغ عدد الشكاوى للتصويت العام 58 شكوى.

رابعا، بلغت نسبة التصويت في المحافظات وفق التفصيل التالي:
- أولا البصرة بنسبة تصويت 40 بالمئة.
- ثانيا ميسان بنسبة تصويت 43 بالمئة
- ثالثا القادسية بنسبة تصويت 42 بالمئة.
- رابعا ذي قار بنسبة تصويت 42 بالمئة.
- خامسا النجف الأشرف بنسبة تصويت 41 بالمئة.
- سادسا المثنى بنسبة تصويت 44 بالمئة
- سابعا بغداد الرصافة بنسبة تصويت 31 بالمئة
- ثامنا بغداد الكرخ بنسبة تصويت 34 بالمئة
- تاسعا محافظة كربلاء المقدسة 44 بالمئة.
- عاشرا بابل محافظة بابل بنسبة تصويت 46 بالمئة.
- حادي عشر محافظة ديالى بنسبة 46 بالمئة.
- ثاني عشر محافظة الأنبار بنسبة 43 بالمئة.
- ثالث عشر محافظة واسط بنسبة 44 بالمئة.
- رابع عشر محافظة دهوك بنسبة 54 بالمائة.
- خامس عشر محافظة أربيل بنسبة 46 بالمئة.
- سادس عشر محافظة السليمانية بنسبة 37 بالمئة.
- سابع عشر محافظة صلاح الدين بنسبة 48 بالمئة.
- ثامن عشر محافظة كركوك بنسبة 44 بالمئة.
- تاسع عشر محافظة نينوى بنسبة 42 بالمئة.

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