النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۲۵مشاهدات
‍ پ

مقتل امرأة وإصابة 17 شخصا خلال مواجهات بين الشرطة ومتظاهرين من السكان الأصليين

قتلت امرأة وجرح 17 شخصا في مواجهات اندلعت الأحد في سانتياغو عاصمة تشيلي بين شرطة مكافحة الشغب ومتظاهرين من السكان الأصليين في البلاد.
رمز الخبر: ۵۸۴۵۵
تأريخ النشر: 11 October 2021

موقع تابناك الإخباري_وفي وسط سانتياغو تظاهر نحو ألف ناشط من هنود المابوتشي ارتدى بعضهم الأزياء التقليدية من أجل المطالبة بالحكم الذاتي، قبل أن تتحرك الشرطة لتفريقهم مستخدمة خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع.

ورد المتظاهرون باستخدام الحجارة والعصي ضد رجال الشرطة في مواجهة استمرت نحو 40 دقيقة، بحسب مصور وكالة فرانس برس في المكان.

وقال بيان للشرطة التشيلية في وقت لاحق إن امرأة جرحت بسبب الألعاب النارية إضافة إلى 17 شرطيا خلال المواجهة. ووفق مسؤولين فإن الجريحة التي تعمل محامية توفيت لاحقا متأثرة بإصابتها.

واعتقلت الشرطة 10 أشخاص بعد انتهاء المواجهات.

ولطالما اتُهمت الدولة التشيلية بالتمييز ضد شعب المابوتشي الذين سيطروا منذ قرون على مناطق شاسعة من تشيلي ولكن الآن تم تهميشهم.

ويعتبر المابوتشي من السكان الأوائل لأجزاء من تشيلي، وقد حاربوا الغزاة الإسبان ثم جيش تشيلي بعد استقلال البلاد في القرن التاسع عشر.

وهم الآن يشكلون جزءا بسيطا من سكان تشيلي البالغ عددهم 17 مليون نسمة بعد أن انخفض عددهم إلى نحو 700 ألف.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
المقداد: سوريا متمسكة بمبادئ حركة عدم الانحياز رغم الحرب الإرهابية عليها
السيسي يناقش مع رئيس البرلمان الكوري التعاون الاقتصادي
لافروف: الاتحاد الأوروبي متحيز في مسألة الاعتراف بلقاحات روسية ضد كورونا
أعضاء الحكومة الجديدة يؤدون القسم أمام سعيد بعد أكثر من شهرين على "الإجراءات الاستثنائية"
صنعاء تتلألأ بالإضاءة الخضراء مع اقتراب ذكرى المولد النبوي الشريف
نقص الأدوية وغلاء سعرها يهدد بكارثة إنسانية في أفغانستان
على هامش قمة حركة عدم الانحياز.. وزيرا خارجية روسيا وتركيا يلتقيان في بلغراد
بمناسبة يوم العامل الزراعي.. بوتين يضع هدفا مهما للقطاع الزراعي الروسي
وقفة احتجاجية تنديداً باختطاف ثمانية من أبناء ذمار في محافظة عدن
بعد إعصار "شاهين".. السلطان هيثم يوجه خطابا للأمة
مدبولي ورئيس حكومة هادي يعقدان مباحثات رسمية في القاهرة
دمار 17 ألف منزل وتضرر 1.76 مليون صيني جراء فيضانات وأمطار غزيرة اجتاحت إقليم شانتشي
مفوضية الانتخابات: النسبة الأولية للتصويت العام بلغت 41 بالمئة
وزير الخارجية ونظيره المصري يعقدان حلسة مباحثات ويوقعان عددا من الأطر التعاقدية
مقتل امرأة وإصابة 17 شخصا خلال مواجهات بين الشرطة ومتظاهرين من السكان الأصليين
الشرطة في روما تستخدم الغاز وخراطيم المياه ضد محتجين على شهادات كوفيد
وزير الخارجية التركي: الولايات المتحدة تدعم الارهاب في سوريا وغير صادقة بشأن محاربتها لـ “داعش”
الكاظمي بعد الإدلاء بصوته: أصواتكم ثمينة ولا تفوتوا فرصة التغيير
تخليد يوم الشاعر الايراني حافظ الشيرازي في النجف الاشرف
الرئيس رئيسي: الجريمة الإرهابية الأخيرة في أفغانستان كانت برعاية أميركية
المالكي يدلي بصوته ويدعو العراقيين للمشاركة الكثيفة في الإنتخابات
العميد اشتري: لا توجد مشاكل أمنية في البلاد
السفير الإيراني يعرب عن تعاطفه مع ضحايا الزلزال في باكستان
الشيخ الخزعلي: مشاركة العراقيين اليوم هي انعكاس لشجاعتهم ووعيهم
حزب الله يدين بشدة التفجير الإرهابي الذي استهدف المصلين في مسجد بمحافظة قندوز الافغانية
الصناعة الايرانية تتوقع انتاج 16.5 مليون جهاز منزلي
الفيلم الإيراني "الثلج یسمی" يفوز بجائزة مهرجان سينمائي صربي
السيد الحكيم: الانتخابات هي البداية وسننتقل الى مرحلة الاستقرار وبناء الدولة
سورية تدعم إيران وتدين الممارسات الأمريكية ضدها
رئيس الوزراء يدلي بصوته في الانتخابات البرلمانية المبكّرة