مقتل امرأة وإصابة 17 شخصا خلال مواجهات بين الشرطة ومتظاهرين من السكان الأصليين

قتلت امرأة وجرح 17 شخصا في مواجهات اندلعت الأحد في سانتياغو عاصمة تشيلي بين شرطة مكافحة الشغب ومتظاهرين من السكان الأصليين في البلاد.

موقع تابناك الإخباري_وفي وسط سانتياغو تظاهر نحو ألف ناشط من هنود المابوتشي ارتدى بعضهم الأزياء التقليدية من أجل المطالبة بالحكم الذاتي، قبل أن تتحرك الشرطة لتفريقهم مستخدمة خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع.

ورد المتظاهرون باستخدام الحجارة والعصي ضد رجال الشرطة في مواجهة استمرت نحو 40 دقيقة، بحسب مصور وكالة فرانس برس في المكان.

وقال بيان للشرطة التشيلية في وقت لاحق إن امرأة جرحت بسبب الألعاب النارية إضافة إلى 17 شرطيا خلال المواجهة. ووفق مسؤولين فإن الجريحة التي تعمل محامية توفيت لاحقا متأثرة بإصابتها.

واعتقلت الشرطة 10 أشخاص بعد انتهاء المواجهات.

ولطالما اتُهمت الدولة التشيلية بالتمييز ضد شعب المابوتشي الذين سيطروا منذ قرون على مناطق شاسعة من تشيلي ولكن الآن تم تهميشهم.

ويعتبر المابوتشي من السكان الأوائل لأجزاء من تشيلي، وقد حاربوا الغزاة الإسبان ثم جيش تشيلي بعد استقلال البلاد في القرن التاسع عشر.

وهم الآن يشكلون جزءا بسيطا من سكان تشيلي البالغ عددهم 17 مليون نسمة بعد أن انخفض عددهم إلى نحو 700 ألف.