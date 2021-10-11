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اخماد حريق شب في أحد خزانات البنزين في منشأة الزهراني

تمكنت فرقُ الدفاعِ المدني من إخمادِ النيرانِ التي اندلعت في خزانٍ لمادةِ البنزين داخلَ منشآتِ النفطِ في الزهراني.
رمز الخبر: ۵۸۴۵۳
تأريخ النشر: 11 October 2021

موقع تابناك الإخباري_أمامَ كارثة حقيقية كان محيط ُمنشآت ِالنفط في الزهراني لساعات منذ صباح الاثنين، لو لم تتمَ السيطرةُ على النيران ِالتي اندلعت في واحد ٍمن ثلاثةِ خزانات ٍمخصصةٍ لاحتياطي الجيش اللبناني تبين أنه يحوي قرابة َمئتين وخمسين ألف ليتر من البنزين تبخرت مع ألسنة ِاللهبِ والدخان ِالتي غطت المنطقة.

في تفاصيل ِالحادث أنه وبعد أن تبين َوجود ُخلل ٍفي الخزان المرمزِ بالرقم ِ702 منذ ليل الاحد ، شرعت إدارة ُالمنشآت لتفريغِه صباح الاثنين بواسطة الأنانبيبِ التي تنقل ُمحتواه عادة إلى المكان ِالمخصص ِللبيع ِوالتفريغ ِفي الصهاريحج ِوالملاصق له، وحينها اندلعت النيرانُ وخرجت عن السيطرة.

وموفداً من قبل ِرئيس الحكومة ِنجيب ميقاتي وصل َوزير ُالطاقة والمياه وليد فياض لمتابعةِ مستجدات ِالوضع ِفي المنشأة، في الوقت ِالذي كان النائب ُالعام ُالاستئنافي ُفي الجنوب ِرهيف رمضان يفتح ُتحقيقاً في الحريق.

وواصلت فرق ُالإطفاء ِوالدفاع ِالمدني عملَها لعزل ِالخزان ِالذي خرج َمن الخدمة فعلياً والخزاناتِ المحيطة ِبه، خاصة وأن تسرباً سجّل في الخزان رقم 701 الملاصق ِللخزان المحترقِ والذي يحوي أيضاً كمية ًمن المحروقات ِالمخصصة ِللجيش أيضاً، فيما كان من الواضح تماماً أنه ورغم َالسيطرة على الحريق إلا أن المنشأة َلم تكن مجهزة ًبوسائط الإطفاء ِالكافية ِللسيطرة ِعلى هكذا حوادث قد تحصل في أي وقت.

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