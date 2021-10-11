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لافروف:

محاولات استبدال مبادئ الأمم المتحدة ستفشل حتما والهجمات على ميثاقها هدامة وخطيرة

أعرب وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف عن ثقته في أن حركة عدم الانحياز قادرة بنجاح على مقاومة محاولات استبدال مبادئ الأمم المتحدة، بمفهوم "النظام القائم على القواعد".
رمز الخبر: ۵۸۴۴۶
تأريخ النشر: 11 October 2021

موقع تابناك الإخباري_وأكد لافروف، في المؤتمر المنعقد في بلغراد اليوم الاثنين بمناسبة حلول ذكرى الجلسة الأولى لحركة عدم الانحياز في عام 1961، أهمية دور دول حركة عدم الانحياز في مواجهة الاضطرابات والأزمات المتزايدة التي يشهدها العالم وبناء نظام عالمي أكثر ديمقراطية يسوده التعاون والأمن والاستقرار.

وأضاف أنه "يأمل بأن يرسل اجتماع اليوم، إشارة واضحة نيابة عن معظم دول العالم بأنه لا يوجد بديل لبناء التواصل بين الدول على مبادئ المساواة، بما في ذلك في مصلحة الحل الفعال للعديد من مشاكل عصرنا، مع الدور التنسيقي المركزي للأمم المتحدة".

وتابع لافروف: "روسيا، مثل أعضاء حركة عدم الانحياز، تعتبر الهجمات المستمرة على ميثاق الأمم المتحدة مدمرة وخطيرة، وكذلك محاولات استبدال هيكلها المركزي بما يسمى بالنظام القائم على القواعد الذي يعتمد في أساسه على المعايير المزدوجة هدامة وخطيرة، وهو ما يهدد بإعادتنا إلى عصر سياسات الكتلة الاستعمارية الجديدة وخطوط الانقسام".

وأعلن لافروف عن قناعته بأن الحركة، "من خلال نشاطاتها التضامنية، قادرة على مقاومة مثل هذه المحاولات بنجاح والدفاع عن المثل العليا المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة".

وشدد لافروف على أن "التعاون القائم على الاحترام المتبادل بين روسيا وأعضاء حركة عدم الانحياز في الجمعية العامة للأمم المتحدة، يشهد بوضوح على تقارب المسالك في القضايا على جدول الأعمال العالمي: من مواجهة العقوبات الأحادية غير المشروعة، إلى مكافحة الإرهاب وحماية حقوق الإنسان".

ولفت لافروف إلى أهمية حصول روسيا على صفة مراقب في الحركة لأنه يفتح إمكانيات جديدة للتفاعل في حل القضايا الإقليمية والعالمية وضمان الأمن والتنمية المستدامة في جميع أنحاء العالم.

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