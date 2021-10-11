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وقفة احتجاجية لأهالي الجولان رفضاً لمخططات الاحتلال الاستيطانية

أهالي الجولان السوري المحتل ينظمون وقفة احتجاجية في قرية مسعدة رفضاً لمخططات الاحتلال الإسرائيلي الاستيطانية على أرضهم.
رمز الخبر: ۵۸۴۴۴
تأريخ النشر: 11 October 2021

موقع تابناك الإخباري_نظّم أهالي الجولان السوري المحتل وقفة احتجاجية في قرية مسعدة اليوم الاثنين، رفضاً لمخططات الاحتلال الإسرائيلي الاستيطانية على أرضهم مؤكدين تشبثهم بكل ذرة تراب منها وصمودهم في مواجهة محاولات الاحتلال تهجيرهم منها قسرياً.

وتأتي هذه الوقفة احتجاجاً على عقد حكومة الاحتلال اجتماعاً استفزازياً اليوم على أرض الجولان المحتل لتوسيع عمليات الاستيطان والإعلان عن مخطط لإقامة سبعة آلاف وحدة جديدة بهدف زيادة عدد المستوطنين من 40 إلى 100 ألف وذلك في إطار مخططات الاحتلال لتغيير الطابع الديمغرافي والجغرافي في الجولان، كذلك رفضاً لمخططه إقامة 46 توربيناً على مساحة تقارب ستة آلاف دونم من أراضي قرى مجدل شمس وعين قنية وبقعاثا ومسعدة في انتهاك سافر لقرارات الشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة.

وأكد أهالي الجولان في بيان لهم خلال الوقفة، رفض إقامة أي مخطط احتلالي استيطاني على أراضيهم، مجددين تمسكهم بهويتهم العربية السورية.

وتؤكد السلطات السورية باستمرار أن الجولان المحتل جزء لا يتجزأ من أراضيها وتعمل على إعادة كل ذرة من ترابه إلى الوطن بكل الوسائل المتاحة باعتباره حقاً أبدياً لا يسقط بالتقادم كما تؤكد دعمها لأهله في مقاومتهم الاحتلال الإسرائيلي ورفضهم سياسة نهب الأراضي والممتلكات التي يتبعها الاحتلال في الجولان بما في ذلك إقامته المستوطنات على أراضيه بهدف تغيير طابعه الديمغرافي والجغرافي والقانوني.

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