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الخارجية ردا على بينيت:

الجولان كان وسيبقى عربيا سوريا وهو عائد إلى كنف الوطن الأم لامحالة

قال مصدر بوزارة الخارجية السورية إن دمشق تدين بأشد العبارات تصريحات رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بينيت حول زيادة عدد المستوطنين الإسرائيليين في الجولان السوري المحتل.
رمز الخبر: ۵۸۴۴۳
تأريخ النشر: 11 October 2021

موقع تابناك الإخباري_وقال المصدر إن "مثل هذه التصريحات والسياسات العدوانية لن تستطيع أن تغير من الحقيقة الخالدة بأن الجولان كان وسيبقى عربيا سوريا وهو عائد إلى كنف الوطن الأم لامحالة طال الزمن أم قصر".

وأضاف المصدر نفسه أن "الشعب العربي السوري وجيشه الباسل الذي ألحق الهزيمة بالمجموعات الإرهابية أدوات كيان الاحتلال الغاصب هو أكثر تصميما وإرادة على تحرير الجولان العربي السوري من نير الاحتلال".

وكان بينيت صرح بأن "هضبة الجولان هي عبارة عن غاية استراتيجية" وأن الحكومة الإسرائيلية تعتزم العمل على مضاعفة عدد المستوطنين فيها.

وقال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي في كلمة ألقاها صباح اليوم الاثنين في مؤتمر الجولان للاقتصاد والتطوير الإقليمي إنه بعد ستة أشهر ستعقد حكومته جلسة لها للمصادقة على "خطة وطنية لهضبة الجولان. ويتمثل هدفنا في المضاعفة، ثم المضاعفة مجددا، لعدد سكان هضبة الجولان".

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