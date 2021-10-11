النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۳۰مشاهدات
‍ پ

مفاوضات غير مباشرة مع الكيان حول الأسرى وتأكيدات على عدم التراجع عن شروط المقاومة

انهى وفد حركة حماس مفاوضات غير المباشرة مع الكيان الإسرائيلي حول الأسرى بتقديم خطة لتبادل عبر مرحلتين، وسط تأكيد بعدم التراجع عن شروط المقاومة.
رمز الخبر: ۵۸۴۴۲
تأريخ النشر: 11 October 2021

موقع تابناك الإخباري_تراهنُ حركةُ حماس على عاملِ الوقت لإجبارِ حكومةِ الاحتلالِ على إبرامِ صفقةِ تبادلٍ جديدةِ بشروطٍ سلمتها للوسيطِ المصري ضمنَ خارطةِ طريقٍ تخيرُ الاحتلال بينَ صفقةٍ على مرحلتين أو مرحلةٍ واحدة.

وفيما يحتفلُ الفلسطينيونَ بالذكرى العاشرةِ لصفقةِ وفاء الأحرار التي جرتْ في العام ألفين وأحدَ عشر يؤكدُ الفلسطينيونَ أن إطلاقَ سراحِ الأسرى وخاصةً القدامى والمحكومينَ بالمؤبدِ شرطٌ لا يمكنُ التخلي عنه.

ويرى المراقبونَ أن المفاوضاتِ التي ترعاها مصر ستثمرُ في النهايةِ عن صفقةِ تبادلٍ مشرفةٍ خاصةً في ظلِ امتلاكِ المقاومةِ لأوراقِ قوةٍ عديدةٍ تفوقُ ما كانتْ تملكهُ في صفقةِ وفاءِ الأحرار.

وتؤكدُ المقاومةُ أن خيارَ الإفراجِ عن الأسرى القدامى والمحكومينَ بالسجنِ المؤبدِ لا تراجعَ عنه وأن محاولةَ المساومةِ على الأوضاعِ الإنسانيةِ مقابلَ جنودِ الاحتلال مرفوضٌ بالإجماع.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
المقداد: سوريا متمسكة بمبادئ حركة عدم الانحياز رغم الحرب الإرهابية عليها
السيسي يناقش مع رئيس البرلمان الكوري التعاون الاقتصادي
لافروف: الاتحاد الأوروبي متحيز في مسألة الاعتراف بلقاحات روسية ضد كورونا
أعضاء الحكومة الجديدة يؤدون القسم أمام سعيد بعد أكثر من شهرين على "الإجراءات الاستثنائية"
صنعاء تتلألأ بالإضاءة الخضراء مع اقتراب ذكرى المولد النبوي الشريف
نقص الأدوية وغلاء سعرها يهدد بكارثة إنسانية في أفغانستان
على هامش قمة حركة عدم الانحياز.. وزيرا خارجية روسيا وتركيا يلتقيان في بلغراد
بمناسبة يوم العامل الزراعي.. بوتين يضع هدفا مهما للقطاع الزراعي الروسي
وقفة احتجاجية تنديداً باختطاف ثمانية من أبناء ذمار في محافظة عدن
بعد إعصار "شاهين".. السلطان هيثم يوجه خطابا للأمة
مدبولي ورئيس حكومة هادي يعقدان مباحثات رسمية في القاهرة
دمار 17 ألف منزل وتضرر 1.76 مليون صيني جراء فيضانات وأمطار غزيرة اجتاحت إقليم شانتشي
مفوضية الانتخابات: النسبة الأولية للتصويت العام بلغت 41 بالمئة
وزير الخارجية ونظيره المصري يعقدان حلسة مباحثات ويوقعان عددا من الأطر التعاقدية
مقتل امرأة وإصابة 17 شخصا خلال مواجهات بين الشرطة ومتظاهرين من السكان الأصليين
الشرطة في روما تستخدم الغاز وخراطيم المياه ضد محتجين على شهادات كوفيد
وزير الخارجية التركي: الولايات المتحدة تدعم الارهاب في سوريا وغير صادقة بشأن محاربتها لـ “داعش”
الكاظمي بعد الإدلاء بصوته: أصواتكم ثمينة ولا تفوتوا فرصة التغيير
تخليد يوم الشاعر الايراني حافظ الشيرازي في النجف الاشرف
الرئيس رئيسي: الجريمة الإرهابية الأخيرة في أفغانستان كانت برعاية أميركية
المالكي يدلي بصوته ويدعو العراقيين للمشاركة الكثيفة في الإنتخابات
العميد اشتري: لا توجد مشاكل أمنية في البلاد
السفير الإيراني يعرب عن تعاطفه مع ضحايا الزلزال في باكستان
الشيخ الخزعلي: مشاركة العراقيين اليوم هي انعكاس لشجاعتهم ووعيهم
حزب الله يدين بشدة التفجير الإرهابي الذي استهدف المصلين في مسجد بمحافظة قندوز الافغانية
الصناعة الايرانية تتوقع انتاج 16.5 مليون جهاز منزلي
الفيلم الإيراني "الثلج یسمی" يفوز بجائزة مهرجان سينمائي صربي
السيد الحكيم: الانتخابات هي البداية وسننتقل الى مرحلة الاستقرار وبناء الدولة
سورية تدعم إيران وتدين الممارسات الأمريكية ضدها
رئيس الوزراء يدلي بصوته في الانتخابات البرلمانية المبكّرة