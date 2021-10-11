مفاوضات غير مباشرة مع الكيان حول الأسرى وتأكيدات على عدم التراجع عن شروط المقاومة

انهى وفد حركة حماس مفاوضات غير المباشرة مع الكيان الإسرائيلي حول الأسرى بتقديم خطة لتبادل عبر مرحلتين، وسط تأكيد بعدم التراجع عن شروط المقاومة.

موقع تابناك الإخباري_تراهنُ حركةُ حماس على عاملِ الوقت لإجبارِ حكومةِ الاحتلالِ على إبرامِ صفقةِ تبادلٍ جديدةِ بشروطٍ سلمتها للوسيطِ المصري ضمنَ خارطةِ طريقٍ تخيرُ الاحتلال بينَ صفقةٍ على مرحلتين أو مرحلةٍ واحدة.

وفيما يحتفلُ الفلسطينيونَ بالذكرى العاشرةِ لصفقةِ وفاء الأحرار التي جرتْ في العام ألفين وأحدَ عشر يؤكدُ الفلسطينيونَ أن إطلاقَ سراحِ الأسرى وخاصةً القدامى والمحكومينَ بالمؤبدِ شرطٌ لا يمكنُ التخلي عنه.

ويرى المراقبونَ أن المفاوضاتِ التي ترعاها مصر ستثمرُ في النهايةِ عن صفقةِ تبادلٍ مشرفةٍ خاصةً في ظلِ امتلاكِ المقاومةِ لأوراقِ قوةٍ عديدةٍ تفوقُ ما كانتْ تملكهُ في صفقةِ وفاءِ الأحرار.

وتؤكدُ المقاومةُ أن خيارَ الإفراجِ عن الأسرى القدامى والمحكومينَ بالسجنِ المؤبدِ لا تراجعَ عنه وأن محاولةَ المساومةِ على الأوضاعِ الإنسانيةِ مقابلَ جنودِ الاحتلال مرفوضٌ بالإجماع.