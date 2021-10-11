ضغوط على السودان لتوقيعِ اتفاقية تطبيع رسمية مع تل ابيب

أكدت وسائلُ اعلامٍ صهيونيةٌ انَ الادارةَ الاميركيةَ تمارسُ ضغوطاً على القيادةِ السودانيةِ لتوقيعِ اتفاقيةِ تطبيعٍ رسميةٍ معَ تل ابيب، فيما زارَ وفدٌ بحرانيٌ مطبّعٌ كيانَ الاحتلال.

موقع تابناك الإخباري_ضغوط مكثفة تمارسها الادارة الاميركية على القيادة السودانية للتوقيع على اتفاقية تطبيع واقامة علاقات دبلوماسية مع الكيان الصهيوني، هذا ما كشفه اعلام العدو الذي اكد ان سبب عدم تقدم العلاقات مع الخرطوم يعود الى الخلاف القائم داخل القيادة السودانية حول هذه القضية.

وقال عميحاي شتاين، مراسل القناة 11 الصهيونية "قبل عام حصل اتصال هاتفي بين نتنياهو وترامب وقادة السودان الذين وعدوا ببناء علاقات بين اسرائيل والسودان ولكن لم يحصل اي امر، وما نكشفه ان الاميركيين بدأوا بالضغط في الاونة الاخيرة على السودان من اجل التوقيع على اتفاقية تطبيع مع اسرائيل واقامة علاقات دبلوماسية معها."

وفي موازاة ذلك وصل وفد من المطبعين البحرينيين الى كيان الاحتلال في اطار محاولة احداث اختراق على المستوى الشعبي بين الجانبين وكان لافتا تأييد احد اعضاء الوفد البحريني الصلاة عند حائط البراق ميمما وجهه نحو الشرق بدلا من الجنوب حيث قبلة المسلمين.

وقالت مذيعة في القناة 11 الصهيونية "هناك خط طيران رسمي بين اسرائيل والبحرين والان يعدون الارضية في الدولتين للسياحة وقد وصل الى البلاد مجموعة من المؤثرين في البحرين من اجل فحص الهدف الجديد وفق اتفاقيات ابراهام."

وفي نفس مسار التطبيع ايضا يزور وزير خارجية الاحتلال يائير لبيد واشنطن لعقد لقاءات مع مسؤولين اميركيين حيث سيحاول دفع عملية التطبيع مع دول عربية اضافية مشيرا الى وجود خطوات اولى في هذا الاطار.