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وزير الخارجية يبحث مع نظيره العراقي سبل تعزيز التعاون في المجالات كافة

استقبل وزير خارجيَّة صربيا نيكولا سلاكوفيتس امس في بلغراد، وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، وبحثا سبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف الجوانب.
رمز الخبر: ۵۸۴۳۹
تأريخ النشر: 11 October 2021

موقع تابناك الإخباري_التقى وزير الخارجيَّة العراقي فؤاد حسين، وزير خارجيَّة صربيا نيكولا سلاكوفيتس، اثناء زيارته إلى العاصمة الصربيّة بلغراد للمُشاركة في إجتماع الذكرى الستين للمُؤتمر الأول لدول عدم الانحياز في بلغراد.

وأجرى الجانبان مُحادَثات تضمنت العديد من المواضيع والتركيز على تاريخ وعمق العلاقات الثنائيَّة بين البلدين في مختلف الجوانب وسُبُل تطويرها وتعزيزها.

وأعرب الوزير العراقي عن تطلّعه لتطوير آفاق التعاون الاقتصاديّ، والمجالات الأخرى الزراعيّة، والصحيّة، والسياحيّة، والصناعيّة والثقافيّة، والتعليميّة بين بغداد وبلغراد، ودعوة الشركات الصربيّة للمُساهمة في الاستثمار في العراق ومشاريع إعادة إعمار البنى التحتية التي دمرتها الحروب وتنظيم داعش الإرهابيّ، وأكَّد على أهميّة تبادل الزيارات بين المسؤولين من كلا البلدين تعزيراً لهذه العلاقات.

من جانبه، ثمَّن وزير الخارجيَّة الصربي الجُهُود التي تبذلها الحكومة العراقيَّة لإنجاح الانتخابات البرلمانيّة، واتخاذها خطوات عملية لضمان نزاهتها، وكذلك التضحيات التي قدمها الشعب العراقي في تصديه وهزيمته للإرهاب.

وفي ختام اللقاء، ثمن الوزير حسين مواقف صربيا في دعمها للعراق ووجه دعوة لنظيره الصربي لزيارة بغداد في إطار تعزيز العلاقات الثنائيَّة بين البلدين الصديقين.

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