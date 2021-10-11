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الرئيس الصربي يؤكد لوزير خارجية العراق دعم بلاده لامن واستقلال العراق ويدعو لتعزيز التعاون

استقبل الرئيس الصربي الكسندر فوتشيتش امس في بلغراد، وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، وبحثا سبل تعزيز التعاون في المجالات كافة.
رمز الخبر: ۵۸۴۳۷
تأريخ النشر: 11 October 2021

موقع تابناك الإخباري_اكد رئيس جمهوريَّة صربيا، ألكسندر فوتشيتش، دعم بلاده لأمن وسيادة العراق، مُعرباً عن تثمينه للتضحيات التي قدمها العراق في مُحاربة الإرهاب

وأعرب فوتشيتش خلال لقائه امس الأحد في القصر الرئاسيّ وزير الخارجيَّة العراقي فؤاد حسين اثناء مُشاركته في إجتماع دول حركة عدم الانحياز والاحتفال بالذكرى الستين لتأسيسها، عن استعداد بلاده لتقديم الدعم والمُساعدة للعراق والاستفادة من الخبرات في مُختلف المجالات بما يخدم تعزيز علاقات التعاون بين البلدين.

واشار الرئيس الصربي الى تاريخ ومسيرة العلاقات بين بغداد وبلغراد، مُؤكَّداً دعم بلاده لأمن وسيادة العراق.

وثمن وزير الخارجية العراقي مواقف صربيا في دعمها للعراق في المُحافل الدوليَّة والمُساعدات التي قدمتها،مُشيراً إلى تأريخ وعمق العلاقات العراقيَّة-الصربيَّة، مُعرباً عن أمله في استئناف اجتماعات اللجنة العراقيَّة-الصربيَّة المُشترَكة، ومُساهمة الشركات الصربيّة في إعادة اعمار العراق وبناء بناه التحتيّة التي دمرت بسبب الحروب التي مرت عليه ومنها حربه ضد الإرهاب .

وأكَّد رغبة العراق في توسيع مجالات التعاون لتشمل الزراعيّة والصحيّة والثقافيّة والعلميّة والاقتصاديّة والاستثمارات النفطيّة، لتعزيز العلاقات الثنائيَّة وتوطيدها.

كما استعرض الوزير مع رئيس الجمهوريَّة الصربي التحولات السياسيّة والعمليّة الديمقراطية في العراق والانتخابات التي جرت وقائعها هذا اليوم في عموم العراق.

بدوره، قال المُتحدث باسم وزارة الخارجيَّة العراقي أحمد الصحاف في بيان ان "وزير الخارجيَّة التقى رئيس جمهوريَّة صربيا ألكسندر فوتشيتش، واستعرض الجانبان سير العلاقات بين بغداد وبلغراد. وبحثا سبل تعزيز التعاون في المجالات كافة، والتشاور في الموضوعات الإقليميَّة، والدوليَّة ذات الاهتمام المُشترَك".

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