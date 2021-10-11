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غزة توجه التحية للشعب البحريني المنتفض ضد التطبيع

وجه الفلسطينيون بغزة التحية للشعب البحريني المنتفض ضد زيارات قادة الاحتلال الإسرائيلي للمنامة، موكدين أن تسارع عمليات التطبيع لن يمنح الاحتلال الشرعية.
رمز الخبر: ۵۸۴۳۴
تأريخ النشر: 11 October 2021

موقع تابناك الإخباري_ينظرُ الفلسطينيونَ بعينِ القلقِ للتطوراتِ المتسارعةِ في ملفِ التطبيعِ بينَ دولِ الخليجِ ودولةِ الاحتلالِ الإسرائيلي...فالزياراتُ العلنية وافتتاحُ السفاراتِ يعدُ تحالفاً ضدَ مصالحِ الشعبِ الفلسطيني والأمتينِ العربيةِ والإسلامية.

ووجهتْ حركاتُ المقاومةِ تحيةً للشعبِ البحريني المنتفضِ ضدَ زيارةِ قادةِ الاحتلالِ للمنامة، مؤكدةً ضرورةَ مقاومةِ التطبيعِ بكلِ أشكالهِ وتجريمِ المطبعين.

ويخشي الفلسطينيونَ من استغلالِ الاحتلالِ التطبيعَ لتنفيذِ مزيدٍ من الجرائم ضدَ قضيتهِم وتحويلِ إسرائيل إلى جزءِ شرعي من المنطقة. وتزدادُ مخاطرُ التطبيعِ في ظلِ تنكرِ إسرائيلَ لحقوقِ الشعبِ الفلسطيني ومحاولاتهِا المتواصلةِ لتهويدِ القدسِ والضفة.

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