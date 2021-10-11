رئاسة الوزراء تعلن التعايش مع كورونا بتخفيف قيود السفر وتبسيط الرعاية الصحية

أعلن رئيس الوزراء السنغافوري، لي هسين لونج، أنه من المقرر أن يتم تخفيف قيود السفر وتبسيط الرعاية الصحية، وذلك في إطار خطة البلاد للتعايش مع فيروس كورونا المسبب لكوفيد-19.

موقع تابناك الإخباري_وقال لونج في تصريحات صحفية، إن "البلاد ستمضي قدمًا مع استراتيجيتها الجديدة للتعايش مع الفيروس. كما إن الوضع الطبيعي الجديد يتوقع أن يكون بعد ثلاث وستة أشهر".

وأضاف: "في الوقت الحالي، تتمثل الخطوة الحاسمة فى تحديث العقليات بشأن الفيروس"، موضحًا أن التعافي في المنزل سيصبح الحل بالنسبة للكثير من الأشخاص في البلاد، باستثناء كبار السن الذين تتجاوز أعمارهم ال 50 عامًا ممن لم يتلقوا اللقاح أو الأطفال".

وتابع لونج أنه "في إطار إعادة فتح البلاد سنسمح بالسفر دون الحجر الصحي إلى ثماني دول أخرى من بينهم الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا اعتبارًا من أواخر هذا الشهر وكوريا الجنوبية اعتبارًا من 15 نوفمبر المقبل".