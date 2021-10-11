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الدفاع المدني يتمكن من إخماد النيران في الزهراني قبل امتدادها الى الخزانات المجاورة

تمكنت عناصر الدفاع المدني من إخماد النيران التي اندلعت في خزان لمادة البنزين داخل منشآت النفط في الزهراني، بحضور وإشراف مدير عام الدفاع المدني العميد ريمون خطار.
رمز الخبر: ۵۸۴۳۲
تأريخ النشر: 11 October 2021

موقع تابناك الإخباري_وكانت تعزيزات قد استقدمت من العديد من المراكز في محافظتي الجنوب وبيروت، وبلغ عدد الآليات 35 آلية ما أسهم في سرعة السيطرة على الحريق والحؤول دون امتداد النيران الى الخزانات المجاورة.

وهنأ العميد خطار عناصر الدفاع المدني على ما بذلوه من جهود جبارة للتمكن من السيطرة التامة على الحريق دون وقوع أي إصابات، خلال فترة زمنية قياسية.

وأثنى خطار على اندفاع العناصر وحرصهم على منع النيران من الامتداد، مؤكداً استمرار العمليات إلى حين تبريد رقعة الحريق بشكل تام وانتفاء اي احتمالية لوقوع أي طارئ.

وكان وزير الطاقة وليد فياض اطلع على الحريق عن كثب، كاشفاً في تصريح من الزهراني أنّ الحريق نشب نتيجة خطأ خلال عملية النقل"، وقال: "يجب أن ننتظر نتائج التحقيق كي نعلم ما إذا كان هناك من مسؤول أو مسبب طبيعي أدى إلى الحريق".

وأكّد فياض أن "الأهم الآن هو أمن الناس"، مطالباً الجميع بالابتعاد عن محيط المنشآت لأن هناك خطرٌ كبير على حياتهم.

ومع هذا، فقد لفت فياض إلى أنّ "سطح الخزان مائل، ولذلك تقرّر نقل النفط منه"، وأردف: "لدينا محدوديّة في الموارد وبالكفاءات البشرية ولذلك من الطبيعي أن يتهالك الوضع".

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