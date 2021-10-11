الحكومة تسمح بالسفر عبر الولايات بعد تطعيم 90% من سكانها ضد كورونا

حققت ماليزيا هدفها، المتمثل في تطعيم 90% من السكان البالغين، بشكل كامل، في منعطف هام، يسمح للحكومة برفع حظر مستمر على مدى أشهر للسفر بين الولايات.

موقع تابناك الإخباري_قال رئيس الوزراء، إسماعيل صبري يعقوب، في تصريح أمس الأحد إنه سيتم السماح للأشخاص المطعمين بشكل كامل بعبور حدود الولايات، اعتبارًا من 11 تشرين الأول /أكتوبر الجاري.

وكان إسماعيل قد قال في مقابلة مع وسائل إعلام محلية، في وقت سابق من الشهر الحالي إن البلاد تعتزم إعادة فتح حدودها للسفر للخارج، في كانون الأول / ديسمبر المقبل، فور تطعيم 90% من البالغين بشكل كامل.

يشار إلى أن الطرح السريع للقاحات في ماليزيا، سمح للحكومة برفع القيود على الحركة بشكل تدريجي، فيما تسعى لإعادة فتح جميع القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، بحلول الربع الأخير من العام.