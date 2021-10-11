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اسلام أباد تشيّع العالم النووي الراحل عبد القدير خان

شارك آلاف الباكستانيين، اليوم الاثنين، في مراسم تشييع العالم النووي الراحل، عبد القدير خان، الذي توفي أمس الأحد عن 85 عامًا.
رمز الخبر: ۵۸۴۲۹
تأريخ النشر: 11 October 2021

موقع تابناك الإخباري_أقيمت الأحد صلاة الجنازة على جثمان العالم الراحل في مسجد فيصل الشهير بالعاصمة إسلام أباد، كما نظّمت الحكومة جنازة رسمية تقديرًا لإسهامه الكبير في تطوير قنبلة البلاد النووية.

وكان خان قد نقل إلى المستشفى في 26 آب/ أغسطس الماضي، بعد أن ثبتت إصابته بفيروس كورونا، لكنه خرج بعد تماثله للشفاء.

وولد خان في 1 نيسان/ أبريل 1936 في مدينة "بوبال" عاصمة ولاية "ماديا براديش"، وسط الهند، وكان ممن هاجروا إلى باكستان عام 1947 مع عائلاتهم.

وحصل على شهادته في الهندسة من إحدى جامعات هولندا عام 1967، ثم حصل على درجة الدكتوراه في الهندسة المعدنية من بلجيكا.

وكان خان أول باكستاني يحصل على 3 جوائز رئاسية، حيث حصل على وسام التميز مرتين، وهلال الامتياز مرة واحدة.

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