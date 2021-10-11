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جهود واسعة للاهتمام بالخيول العربية وحفظ سلالتها

بالرغم من كلِّ السنواتِ الصعابِ التي مرت على سوريا خلالَ الحربِ إلا أن هناك عائلاتٍ لا تزالُ تحتفظُ بتراثِ تربيةِ سلالاتٍ الخيولِ العربيةِ الأصيلة، وعائلةُ جعفر في حمص واحدةٌ منها.
رمز الخبر: ۵۸۴۲۷
تأريخ النشر: 11 October 2021

موقع تابناك الإخباري_في هذه المزرعة المركونة في قرية جبلية غرب حمص، لا يتعلق الأمر بترف المربي بمقدار سعيه لرد الاعتبار لمهنة الآباء والأجداد التي طالما فخر بها العرب.

العديد من أرسان الخيول العربية الاصيلة تعيش في هذه المزرعة التي عرف اصحابها كيف يحسنون سلالتَها ويؤكدون تسيدها التاريخي على كل أصناف الخيول في العالم.

الأمر بالنسبة لعائلة جعفر بات ارتباطا وثيقا بينهم وبين الخيل وهنا تكمن فكرة تربية الخيول والاعتناء بها، بما لها من آثارٍ إيجابيةٍ على المربين وكل من يزور مزارع الخيل ويتغنى بجمالها ورتابتها وارتباطها بتاريخ العرب وتراثهم.

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